سر شهادة كادت تودي بحياة إمام مسجد مقتولا على جاره بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تفاصيل جديدة كشفتها أوراق التحقيق في واقعة اتهام سائق بالشروع في قتل إمام مسجد بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

جهود البحث والتحري توصلت إلى أن ملابسات الواقعة تعود إلى 3 أشهر، إذ نشبت مشاجرة بين المتهم وشخص يدعى "أشرف" داخل مسجد بقرية العزيزية، حرر الأخير محضرا ضد المتهم وطلب إمام المسجد للشهادة، والذي توجه إلى ديوان القسم للإدلاء بشهادته مما أغضب المتهم.

تلك الواقعة تسببت في خلافات متكررة بين المتهم وإمام المسجد حتى آخرها مساء أمس الأربعاء، تطورت إلى مشاجرة، سدد خلالها المتهم طعنتين لجاره الإمام، وفر هاربا حتى أمكن ضبطه.

تلقى العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصاب بقرية العزيزية.

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شكل العقيد أيمن الشرقاوي مفتش فرقة العباط والدرشين، فريق بحث بقيادة المقدم مصطفى مخلوف وكيل الفرقة تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم.

تحريات الرائد أحمد عكاشة، رئيس مباحث البدرشين، ومعاونه النقيب محمد جمال توصلت إلى أن مشادة كلامية وقعت بين إمام مسجد يدعى "أحمد بدر" 41 سنة، وسائق يدعى "فارس.س.ت."؛ بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى مشاجرة، اعتدى خلالها الاخير على الاول بسلاح أبيض، وسدد له طعنتين واحدة في القدم والثانية في الظهر.

جرى نقل المصاب إلى المستشفى وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة، وحالته العامة مستقرة، بينما فر المتهم هاربا خشية ضبطه.

عقب تقنين الإجراءات، أعد النقيب محمد جمال أكمنة عدة في الأماكن التي يتردد عليها المتهم، أسفرت إحداها عن ضبطه في أقل من 24 ساعة، وأقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواءء محمود السبيلي، مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.