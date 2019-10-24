مصر | ماذا تفعل في حال وجود قتيل أو جريح في الطريق؟.. حقوقي يجيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا تفعل في حال وجود قتيل أو جريح في الطريق؟.. حقوقي يجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح المحامي والحقوقي عمرو عبدالسلام، كيفية التصرف مع المواقف الإنسانية التي من الممكن أن يتعرض لها البعض أثناء مرورهم بالطريق العام لإنقاذ بعض الأشخاص سواء كانو ضحايا حوادث طرق أو جرائم اعتداء وقع عليهم من بعض المجرمين وأدى إلى إصابتهم بإصابات بالغة أو بسيطة أو أشخاص انتابتهم حالة مرضية عارضة كالإغماء.

وأضاف عبدالسلام لـ"الخليج 365"، أن المروءة من شيم الرجال ومن صفات الصالحين المؤمنين لأن مساعدة الغير وإنقاذ حياته من الموت حثت عليها جميع الشرائع والأديان السماوية فيقول رب العزة في كتابه: "ومن أحياها فكأنما أحي الناس جميعا"، مؤكدا على أنه يجب على كل شخص أن يتعامل بجانب من الحيطة وأن يتوخي الحذر حسب الموقف والحالة التي تصادفه.

وأشار المحامي، إلى أنه إذا كان الشخص المصاب أو المطعون تعرض لجريمة وقعت عليه من مجرمين في الطريق العام بقصد السرقه أو غيره وكانت حالته يستبان منها أنها حرجة وأن حياته معرضة للموت ففي هذه الحالة يجب على الشخص المنقذ أن يبادر بالاتصال مباشرة بالإسعاف وشرطة النجدة لإبلاغهم عن الحالة لإنقاذها.

واستكمل، لأن حضور الشرطة مهم في مثل هذه الحالات لمعاينة مسرح الجريمة وكذلك الأمر في حوادث السير بالطريق العام إذا كانت حالة المصاب حرجة فالأفضل الاتصال بالإسعاف والنجدة لإنقاذه ومعاينة مكان الواقعة أما إذا كانت حالته بسيطة أو كان تعرض لإغماء فلا ضير أن يقوم بتوصيل المصاب أو المريض لأقرب مستشفى لعلاجه وإنقاذه.