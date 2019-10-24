مصر | سائق يشرع في قتل إمام مسجد بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سائق يشرع في قتل إمام مسجد بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سدد سائق طعنات لـ" إمام مسجد"، محدثا إصابته بطعنات متفرقة بالرجل والظهر، إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة، بقرية العزيزية، بنطاق مركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، من إدارة شرطة النجدة ووجود مصاب بقرية العزيزية، بنطاق المركز.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث جنوب الجيزة، والمقدم مصطفي مخلوف وكيل فرقة البدرشين والعياط، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب مشاجرة بين أحمد.ب.م، 41 سنة، إمام مسجد، وفارس.ت، 30 سنة، سائق، بسبب خلافات الجيرة، تعدي خلالها السائق بالضرب بسلاح أبيض على إمام المسجد محدثا إصابته بطعنة بالرجل والظهر، وتم نقل المصاب إلى مستشفي القصر العيني.

وتمكنت القوات من القبض على المتهم وإقتياده إلى ديوان المركز، وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.