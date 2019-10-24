أخبار مصر | شاهد.. المتحف الكبير يتزين بأسماء ملوك الفراعنة وخبير يفك رموزها لـ"الخليج 365"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. المتحف الكبير يتزين بأسماء ملوك الفراعنة وخبير يفك رموزها لـ"الخليج 365" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365، على صورة لجدار المتحف المصري الكبير والذي أوشك على الانتهاء، وأظهرت الصورة وجود خراطيش بأسماء ملوك مصر القديمة الذي وصل عددها لما يقرب من 24 خرطوش ملكي.

ومن ناحيته قال الدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار المصرية القديمة بجامعة القاهرة، إن الخراطيش على جدار المتحف المصري الكبير هي الاختيار الأمثل لهذا الصرح العظيم، وتظهر الصورة التي تعرضها الخليج 365 أسماء ملوك من الدولة القديمة، الأسرة الرابعة مثل خرطوش الملك خوفو والملك خع إف رع الشهير بخفرع، والملك منكاورع، وكذلك اسم الملك سنفرو.

وأضاف أن من ملوك الدولة الوسطى الأسرة الثانية عشرة يظهر خرطوش الملك سنوسرت، وخرطوش الملك أمنمحات، ومن ملوك الدولة الحديثة يظهر خرطوش الملك أحمس طارد الهكسوس، والملك أمنحتب الثاني والملك أخناتون والملك توت عنخ آمون والملك رمسيس الثاني

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وأشار بدران، إلى أن الجدار يحمل أيضًا رموز مصرية قديمة منها عين الأوجات التي ترمز للكمال، وعين حورس رمز الكمال والاكتمال والحماية، وكذلك قناع الملك توت عنخ آمون الذهبي.

وتابع قائلًا إن الخرطوش هو الشكل البيضاوي الذي يحمل أسماء الملوك والملكات فقط في النصوص المصرية القديمة سواء الهيروغليفية أو الهيراطيقة، والفرنسيون هم من أطلقوا على هذا الشكل اسم خرطوش لأنه يشبه خرطوش البندقية،