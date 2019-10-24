أخبار مصر | قطع المياه عن 8 مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات لإجراء أعمال صيانة غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطع المياه عن 8 مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات لإجراء أعمال صيانة غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محافظة الجيزة، بيانا نوهت فيه عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بإجراء أعمال الصيانة الخاصة بتوسعات محطة مياه إمبابة (مرحلة باماج) مما يضطرها لقطع المياه لمدة 8 ساعات تبدأ الساعة الــ 10 مساء يوم الجمعة الموافق 25/10/2019 وحتى الساعة الـ 6 صباح السبت الموافق 26/10/2019.

كما توضح الشركة أن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هي (مركز أوسيم – مركز كرداسة – الجلاتمة – المناشى البلد – بهرمس – الحسانين – ذات الكوم – برقاش).

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين والمنشأت العامة، والخاصة بتدبير احتياجاتها من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

وتقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتسيير سيارات محملة بمياه الشرب لتلبية إحتياجات المواطنين عند الطلب على رقم طوارئ 125.