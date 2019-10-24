أخبار مصر | بالتعاون مع اليونيسيف.. 'الهلال الأحمر المصري' يحتفل بـ"يوم الشباب الإفريقي" السبت المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالتعاون مع اليونيسيف.. 'الهلال الأحمر المصري' يحتفل بـ"يوم الشباب الإفريقي" السبت المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتفل الاتحاد الإفريقي الذي يترأسه الرئيس السيسي، بيوم الشباب الإفريقي في الأول من نوفمبر من كل عام، وذلك لتعزيز الاعتراف بالشباب كعوامل رئيسية للتغيير الاجتماعي والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في جميع أنحاء المجتمع الإفريقي.

وينظم في هذه المناسبة الهلال الأحمر المصري بالتعاون منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" في احتفالية كبرى، السبت المقبل الموافق 26 أكتوبر الجاري بالمقر العام للهلال بمدينة نصر تحت عنوان "يوم الشباب الأفريقي" بحضور كل من الدكتورة مؤمنة كامل الأمين العام للهلال الأحمر المصري، وبرونو مايس ممثل اليونيسيف في مصر وممثلي العديد مِن سفارات الدول في مصر "مالاوي ومالي والكاميرون وغانا وكوت فوار"، وممثلي عدد من المنظمات الانسانية.

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وسيتضمن الحفل فقرات موسيقية وغنائية حيث سيقوم هاني شنودة وفرقته بتقديم بعض الفقرات خلال الاحتفالية، كما ستشارك عدد من الفرق الفلكلورية أيضا ببعض الاستعراضات الافريقية.

وسيتم استعراض أنشطة الهلال الاحمر المصري بالتعاون مع اليونيسيف حول دعم المهاجرين الأكثر احتياجا الموجودين في المجتمعات المحلية في جمهورية مصر العربية وتمكينهم من الحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية التي تراعي الاحتياجات الأساسية لهم بجانب توفير سبل المساعدة للمهاجرين على إعادة الروابط الأسرية، وكذلك تشجيع الاندماج والتبادل الاجتماعي بينهم وبين المجتمعات المضيفة.

وسيقام على هامش الاحتفالية معرض لمنتجات التراث الإفريقي التي ينتجها المهاجرين واللاجئين الأفارقة في مصر.