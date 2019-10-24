أخبار مصر | حزب صوت الشعب: كلمة السيسي في منتدى سوتشي تؤكد أهمية الشراكة الروسية الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب صوت الشعب: كلمة السيسي في منتدى سوتشي تؤكد أهمية الشراكة الروسية الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار أحمد حسين البراوي، رئيس حزب صوت الشعب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي ألقاها في منتدى روسيا - أفريقيا الاقتصادي في مدينة سوتشي بروسيا الاتحادية، تؤكد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين إفريقيا وروسيا، والتي ترتكز على التعاون وتحقيق المصالح المشتركة بهدف دفع جهود التنمية في القارة السمراء.

وأوضح "البراوي"، أن المشاركة الفاعلة للرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدى روسيا - أفريقيا الاقتصادى فى مدينة سوتشى والتي ركزت على الميراث الحضاري بين روسيا وشعوب القارة الأفريقية ودعم روسيا ماديا ولوجيستيا ومعنويا حركات التحرر الأفريقى على امتداد القارة، وثبت على مدار السنوات أن الشعوب الافريقية والروسية يربطهما الكثير من ركائز التعاون.

وتابع: أن مشاركة الرئيس في المنتدى ساهمت بشكل كبير في فتح وتعظيم العديد من مجالات التعاون بين الجانبين الإفريقى والروسى، خاصه وانه حدد هموم القارة السمراء وطموحات شعوبها ولدعم إفريقيا وتطلعاتها التنموية مستهدفا تعزيز عمل القوى الكبرى لتنمية القارة الإفريقية انطلاقا من استشعار مصر الصادق بجسامه التحديات، التي تواجه القارة السمراء وعمق المخاطر التي تلوح فى الأفق والبحث عن حلول ومخارج آمنة لتلك التحديات.

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وأكد رئيس حزب صوت الشعب أن القمة الروسية الأفريقية التى تعقد لأول مرة فى سوتشى تكشف عن تحول فى السياسة الخارجية الروسية، والتوسع فى مختلف العلاقات مع قارة أفريقيا وتحسين الحوار السياسى وتكثيف التعاون الأمنى الشامل وتكثيف التعاون فى المجالات التجارية والعسكرية وتعزيز التعاون فى المجال الإنسانى والأكاديمى وأفريقيا أصبحت لاعبآ مؤثرآ فى العلاقات الدولية

وأضاف أن المشاركة المصرية فى المنتدى تأتى فى وقت تعتبر مصر من أهم الدول الشريكة لموسكو في القارة الافريقية إلى جانب ترأسها للاتحاد الافريقي مشيدا بتاكيد الرئيس على ان المواجهة الشاملة للإرهاب الطريق الأمثل لاجتثاث جذوره وان إسكات البنادق على رأس أجندة القادة الأفارقة بحلول 2020، وزيادة التنمية التى يتطلع الاشقاء الافارقة لدور مصر السيسى ليعم الامن وتتحقق التنمية المستدامة.