أخبار مصر | برلماني: توضيح آبي أحمد لتصريحاته يفتح الباب أمام استئناف المفاوضات في سد النهضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: توضيح آبي أحمد لتصريحاته يفتح الباب أمام استئناف المفاوضات في سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب سلامة الجوهري عضو مجلس النواب، إن لقاء الرئيس السيسى ورئيس وزراء إثيوببا على هامش القمة الأفريقية الروسية قد يساعد فى تهدئة الأجواء بين البلدين بعد التوترات الأخيرة بسبب تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى.

وأضاف الجوهري، في بيان له، أن توضيح آبي أحمد لتصريحاته أمام البرلمان الإثيوبى وتأكيده أنها تم اجتزائها يفتح الباب أمام استئناف المفاوضات في ملف السد.

وأشار نائب زفتى إلى أن الجانب الإثيوبي عليه أن يثبت حسن نيته من خلال تحقيق تقدم إيجابى فى المفاوضات المتعلقة بالسد.

ولفت إلى أن الاتفاق على الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة البحثية الفنية المستقلة على نحو أكثر انفتاحًا وإيجابية، قد يساعد فى الوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وتجاوز ما حدث بشأن التصريحات الأخيرة.

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