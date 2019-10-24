أخبار مصر | رئيس موانئ البحر الاحمر يشارك في احتفالية العيد القومى لمحافظة السويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس موانئ البحر الاحمر يشارك في احتفالية العيد القومى لمحافظة السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك اللواء بحرى رضا اسماعيل رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر فى الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة السويس الـ 46 بحضور اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس واللواء أ.ح خالد حسن قناوى قائد الجيش الثالث واللواء محمد جاد مدير أمن السويس والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وتم وضع أكليل من الزهور على نصب الجندى المجهول بالمحافظة وعزفت الفرقة الموسيقية العسكرية موسيقى الشهيد.

حيث قدم اسماعيل التهانى للمحافظ والقيادات الشعبية وأبناء محافظة السويس، وأكد على أن هذه المناسبة غالية على كل مصرى حيث تمثل ذكرى ملحمة أهالى محافظة السويس مع القوات المسلحة لصد العدوان عن مدينتهم الباسلة.



وأعرب اسماعيل عن تمنياته بمزيد من الانجازات لمحافظة السويس ولمصرنا الحبيبة دوام التقدم والازدهار تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية.