أخبار مصر | الخارجية تضيئ مبناها بحروف UN إحياء ليوم الأمم المتحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية تضيئ مبناها بحروف UN إحياء ليوم الأمم المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أضاءت وزارة الخارجية، مبناها، بحروف UN، بمناسبة إحياء يوم الأمم المتحدة، مساء اليوم.

وكان صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزارة تحتفل اليوم 24 أكتوبر بيوم الأمم المتحدة، الذي يتوافق مع دخول ميثاق المنظمة حيز النفاذ عام 1945.

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وأشار إلى أن الوزارة ستطلق حملة بهذه المناسبة على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر باللغتين العربية والانجليزية.

وأضاف حافظ أن هدف الحملة هو التعريف بدور مصر في الأمم المتحدة من خلال استعراض عضوية مصر الحالية في اللجان والمجالس المختلفة، والمراكز رفيعة المستوى التي شغلها مصريون داخل المنظمة، بالإضافة إلى المشاركة المصرية في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، كما سيتم تسليط الضوء على إنجازات مصر في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، ودور مصر في قيادة جهود أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة من خلال رئاسة مصر الحالية للاتحاد الافريقي.

هذا وينظم مكتب الأمم المتحدة في مصر بالتعاون مع وزارة الخارجية احتفالية لأحياء يوم الأمم المتحدة بالنادي الدبلوماسي تحت شعار "متحدون من أجل مستقبل مستدام"، يُلقَى خلالها كلمة لوزير الخارجية سامح شكري بهذه المناسبة.