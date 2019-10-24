أخبار مصر | "ادعم نقابتك" تنتقد تجديد كارنيه المحاماه عن عام 2020 بدون شروط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ادعم نقابتك" تنتقد تجديد كارنيه المحاماه عن عام 2020 بدون شروط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقدت حملة "ادعم نقابتك ومهنتك"، على لسان المتحدث الرسمي باسم الحملة عبد المجيد جابر، المحامي، قرار مجلس إدارة نقابة المحامين فيما يتعلق بتجديد كارنيه المحاماه عن عام 2020 لحاملى عضوية 2019 بلا شروط.

وأشار جابر، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن المحامين المشتغلين تحملوا أعباء التنقية بصدر رحب إيمانًا بالهدف العام لصالح المهنة والمحامين وواجهوا حرب شرسة من غير المشتغلين وجماعات الإسلام السياسي التي تدعمهم كونهم كانت أكبر كتلة انتخابية يعتمدون عليها، والمعلوم أن الكثير قد تسربوا من الشروط الموضوعة ببعض المجاملات وحصلوا على تجديد عضوية 2018 وبالتالى 2019 دون وجه حق وقد أصيبوا بخيبة أمل من مساواتهم بهؤلاء وهو مادفعهم إلى التشكيك فى نوايا وأهداف المشروع بالأساس.

وطالب جابر، بإلغاء هذا القرار والعودة لوضع شروط جديدة للتجديد لحرمان من تسربوا من غير المشتغلين الي جداول المشتغلين للحفاظ علي المكاسب التي حدثت من عملية التنقية وإبعاد غير المشتغلين الذين يستهلكون موارد النقابة لصالحهم.