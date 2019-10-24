شكرا لقرائتكم خبر عن «العصار» فى احتفال الإنتاج الحربى: 13.2 مليار جنيه حجم الإيرادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد سعيد العصار إن الوزارة تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق رؤيتها واستراتيجيتها التى تهدف لإحداث تطوير شامل لشركات ووحدات الإنتاج الحربى من خلال تحديث خطوط الإنتاج والمعدات والآلات والمعامل البحثية والتكنولوجية المتوفرة لديها، وإدخال أحدث أساليب التصنيع الحديثة، مع تطوير منظومة الموارد البشرية بالشركات والوحدات، والاستعانة بأحدث نظم الجودة والتدريب والبحوث والتسويق بما ينعكس على إنتاج معدات عسكرية أكثر تطورًا وتحقيق الاستغلال الأمثل لفائض الطاقات الإنتاجية.

وأضاف «العصار» خلال احتفالية الوزارة بمناسبة عيدها الـ65، بمسرح قطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام فى القاهرة، أن الاحتفال بعيد الإنتاج الحربى يأتى مواكبًا لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة لنبعث رسالة تأكيد بأننا مع القيادة السياسية من خلال العمل لتحقيق الإنجازات والتصدى لحرب الشائعات ومواجهة التطرف والإرهاب وعدم السماح بالتشكيك فى مؤسسات الدولة، موضحًا أن هذه الاحتفالية تأتى فى ضوء الذكرى الـ65 لإنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية بإحدى شركات الإنتاج الحربى.

واستعرض أهم الإنجازات التى شهدتها الوزارة خلال هذا العام وما حققته من إيرادات نشاط بلغت 13 مليارًا و248 مليون جنيه، وما تم تنفيذه من مشروعات قومية وتنموية بالتعاون مع العديد من الوزارات والهيئات ومختلف الجهات بالدولة، لافتًا إلى أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستشارك «الإنتاج الحربى» فى تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة التى تمثل إضافة صناعية جديدة فى مصر.