شكرا لقرائتكم خبر عن باحث بمحميات البحر الأحمر يوثق أزياء تراثية للمرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد تجربة سابقة له فى توثيق الحرف والمهن اليدوية، ضمن مشروع «أطلس الحرف اليدوية»، والذى صدر العام الماضى، انتهى الباحث البيئى بمحميات البحر الأحمر، أسامة غزالى، من حصر وتوثيق نحو 16 زيًا تراثيًا للمرأة والفتاة المصرية لا يزال متداولًا ويتم ارتداؤه وقاوم الاختفاء والاندثار. وأطلق «غزالى» على هذا التوثيق: «خريطة الملابس التراثية بمصر التى لا زالت مستخدمة»، لتوثيق الثقافة المصرية فى قطاع الملابس والأزياء التراثية، إذ تنوعت الأزياء التى أمكن حصرها بين ملابس وأزياء ترتديها المرأة بشكل دائم، وأخرى لها علاقة بمناسبات اجتماعية. وقال إن القرى والمدن والواحات المصرية تزخر بعشرات من أنواع الملابس التراثية التى لا زالت تستخدم، وعشرات من هذه الملابس التراثية اندثرت ولم تعد تستخدم، وكثير منها كان يستخدم لمناسبات مخصصة أو طقوس معينة، وبعضها قطعا ملحقة بالملابس فقط للمعرفة.

الجرجار

وعرض لأهم تلك التمايزات الثقافية فى قطاع الملابس التراثية، وأن أهم أنواع الملابس التراثية التقليدية المستخدمة إلى الآن بمناطقها، بينها «التلى الأسيوطى» واندثر إلا فى بعض قطع معينة منه، والزى «العدوى» الذى لايزال بقرية بنى عدى بأسيوط، والزى الفلاحى بين بعض قرى الدلتا والفيوم وشمال الصعيد، والزى الواحاتى للوحات الجنوبية، والزى السيناوى ومنه أشكال مختلفة حسب كل قبيلة أو المناسبة، وهناك زى «الملاية السيوى»، وزى «الجرجار النوبى»، وزى «الحبرة الإسناوى» لجنوب الصعيد بالأقصر، وزى قبيلة الرشايدة، وزى جنوب سيناء، وزى السيدات بالواحات البحرية، وزى قبليتى العبابدة والبشارية، وزى قبيلة المعازة بوسط وشمال الصحراء الشرقية، وزى الزفاف لقبيلة الدواغر ببعض مناطق وسط الدلتا.