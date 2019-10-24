شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات القضاة: بدء تشكيل القوائم قبل 48 ساعة على إغلاق باب الترشح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت المنافسة بين المرشحين على مقعد رئاسة نادى قضاة مصر، الخميس، على تشكيل القوائم الانتخابية، قبل 48 ساعة على إغلاق باب الترشح على مقاعد الرئاسة، والمتقاعدين، والمستشارين، ورؤساء المحكمة والقضاة بالمحكمة الابتدائية، وأعضاء النيابة العامة.

واعتبرت اللجنة المُشرفة على الانتخابات، برئاسة المستشار محمدى قنصوه، إجراءات الانتخابات سرية، وقالت إن أعداد المرشحين النهائية على جميع المقاعد ستعلن عقب إغلاق باب الترشح، الأحد المقبل.

وقالت مصادر قضائية إن قائمة المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس النادى المنتهية ولايته، والذى ترشح رسميًا لخوض الانتخابات على مقعد الرئاسة مُجدّدًا، لم تكتمل، حيث يبحث عن 5 مرشحين، وتضم حتى الآن 11 مرشحًا فقط على جميع المقاعد، البالغ عددها 16 مقعدًا، باستثناء رئيس مجلس الإدارة، وأغلبهم من أعضاء مجلس إدارة النادى المنتهية ولايتهم، مشيرة إلى أن البرنامج الانتخابى الخاص بالقائمة سُيعلن عقب إغلاق باب الترشح، وكذلك اسم القائمة.

وبدأ المستشار يسرى عبدالكريم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، المرشح الثانى لرئاسة النادى، تشكيل قائمته الانتخابية، التى قالت مصادر مطلعة إنها دون اسم، وإنما تخوض الانتخابات دون شعارات لأن الشعارات للسياسيين، والقضاة لا يعرفونها، موضحةً أن القائمة قاربت على الاكتمال، وينقصها 5 مرشحين على مقعدى المستشارين والنيابة العامة، لافتة إلى أن القائمة تراعى فى اختيار المرشحين تمثيل عدد من الأندية الإقليمية لما لها من ثقل فى الانتخابات.

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وأضافت المصادر أن المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد، رئيس محكمة الاستئناف العالى بالإسكندرية، أستاذ القانون الإدارى والدستورى، هو المرشح الثالث الذى قدم أوراقه رسميًا لخوض الانتخابات على رئاسة النادى، ويخوض الانتخابات بقائمة مكتملة على جميع المقاعد، موضحة أن القائمة تسمى «الوسط»، ولا تضم أحدًا من أعضاء مجلس إدارة النادى الحاليين.

وتابعت أن القائمة اختارت هذا الاسم اقتناعًا بمبدأ «خير الأمور الوسط»، وهو «تحقيق مطالب القضاة»، وأنه يجرى الآن إعداد البرنامج النهائى للقائمة بعد إجراء مداولات بشأنه بين مرشحى القائمة، اليوم الجمعة، على أن يُعلن فى اليوم التالى لإغلاق باب الترشح فى الانتخابات.

وذكرت المصادر أن استثناء ضم أى عضو من مجلس إدارة النادى الحالى إلى القائمة «مسألة مبدأ لأن هدف القائمة التغيير الشامل لسياسة مجلس إدارة النادى الحالى»، معتبرةً أن المرشحين عن «الوسط» بمثابة مفاجأة.

وأفادت المصادر بأن المستشار محمد عبده صالح، نائب رئيس محكمة النقض، سكرتير عام النادى المنتهية ولايته، قرر تقديم أوراق ترشحه على مقعد رئاسة النادى، الأحد المقبل، وهو آخر أيام الترشح، على أن يعلن برنامجه الانتخابى فى اليوم ذاته، مشيرةً إلى أن «صالح» انتهى من تشكيل قائمته نهائيًا، وأن مرشحيها تقدموا بالفعل بأوراقهم رسميًا لخوض الانتخابات على جميع المقاعد.

وذكرت المصادر أن المستشار محمد رضا حسين، نائب رئيس محكمة النقض، المستشار الإعلامى لرئيس المحكمة، قال إنه سيتقدم بأوراق ترشحه «فى الوقت المناسب»، ولم يعلن عن قائمته الانتخابية حتى الآن، لكنه أعلن عن برنامجه الانتخابى، وأبرز ملامحه توفير الحياة الكريمة للقضاة، وتوفير القروض المُيسَّرة بالتعاون مع جميع البنوك.