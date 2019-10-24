شكرا لقرائتكم خبر عن عادل زيدان: السيسي لديه من الحكمة ما يؤهله لحل أزمات أكبر من «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف المليون فدان، إن روسيا بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين يمكنها إعداد منصة تفاوض بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة الأثيوبي، وكذلك المساعدة في وضع استراتيجية لحل التناقضات باستخدام الوسائل الدبلوماسية من أجل منع المواجهة.

وأضاف «زيدان»، خلال حواره مع الإعلامية علا شوشة في برنامج «بيوتنا» الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن روسيا تعد واحدة من أكبر شركاء مصر، وقمة روسيا- أفريقيا هي تأكيد على ذلك. وتعد روسيا شريكا استراتيجيا لإثيوبيا أيضا، كما أن الثقة هي أداة مهمة يمكن استخدامها بنجاح للعثور على حل للتناقضات بين مصر وإثيوبيا.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قادر على الوصول إلى حل يرضى مصر وإثيوبيا حول سد النهضة باعتباره رئيس الاتحاد الأفريقي وليس كونه رئيسًا لمصر فقط، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يمتلك من الخبرات ما يؤهله إلى حل أعظم وأكبر من تلك الأزمات في المنطقة، مستشهدًا بالدور المصري الساعي لحل الأزمة الليبية والسورية والعديد من الأزمات بالمنطقة.