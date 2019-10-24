شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس يستقبل وزيرة الاستثمار لبحث سبل التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الخميس، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

Advertisements

في بداية اللقاء، رحب الفريق أسامة ربيع بالدكتورة سحر نصر، وعبر عن تقديره للجهود المبذولة من قبل وزارة الاستثمار لتهيئة المناخ الاستثماري في مصر وتحسين بيئة الأعمال وفتح المجال لجذب استثمارات جديدة بكسب ثقة المستثمرين وإزالة معوقات الاستثمار، وهى الجهود التي حظيت بإشادات دولية وإقليمية من قبل المؤسسات الاقتصادية الكبرى.

وأكد رئيس الهيئة التزام هيئة قناة السويس بتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة دفع أوجه التعاون المشترك وتضافر جهود كافة مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف التنمية المنشودة في المجالات المُختلفة.

وأوضح أن استراتيجية العمل في هيئة قناة السويس خلال المرحلة المقبلة تصبو إلى النهوض بكل قطاعاتها وتنمية مواردها المالية والبشرية، كما تستهدف تنويع مصادر الدخل وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن فقط من خلال تعظيم الاستفادة من أصول الهيئة.