شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد لمواطني السواحل الشمالية: التزموا المنازل غدًا بسبب سوء الطقس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور أشرف صابر، القائم بإعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المنتظر أن تستمر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى يوم السبت على أن تكون ذروتها اليوم الخميس وغداً الجمعة فمن المتوقع أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا ومدن القناة تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء تكون متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وجنوباً على مدينتى حلايب وشلاتين.

وقال صابر في بيان مساء الخميس، إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تناشد المواطنين بعدم التواجد في الأماكن التي بها أمطار غزيرة غداً الجمعة بقدر الإمكان إلا في حالة الضرورة القصوى وذلك للمتواجدين في محافظات السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء حرصاً على سلامة المواطنين ومنعاً للتكدسات المرورية وأيضا لمساعدة الجهات المعنية في إزالة الكميات المتراكمة من المياه بعد سقوط الأمطار«.

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ونصح البيان المواطنين القيادة بهدوء على الطرق خاصة السريعة للتحكم في عجلة القيادة من الانزلاق أثناء سقوط الأمطار وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية، وتجنب التواجد تحت اللوحات الإعلانية أو بجانب أعمدة الإنارة وشبكات الكهرباء.

وأوضح البيان أنه اعتبارا من يوم الأحد سيبدأ التحسن في الأحوال الجوية حيث تنحصر فرص سقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وتزداد فترات سطوع الشمس على باقي الأنحاء وتعود درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية.

وتواصل الهيئة العامة للأرصاد الجوية مناشدة المسئولين خاصة في المدن المطلة على البحر المتوسط والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء اتخاذ التدابير المناسبة لمجابهة الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية .هذا ويمكن الاتصال بالهيئة للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ24 ساعة على التليفون الآتي 24646721.