شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يغطي أعمدة الإنارة بالمواسير البلاستيك لتجنب الصعق ببنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقدم مواطن بقرية طحلة التابعة لمدينة بنها على عمل فكرة جديدة لتجنب خطر الصعق بالكهرباء الذي تسببه بعض أعمدة الإنارة جراء سقوط الأمطار، مما يودي بحياة المواطنين، وذلك عن طريق تغطية الأعمدة بمواسير من البلاستيك والبدء بشوارع القرية، متمنيا تعميمها على كل القرى والمدن لتجنب حدوث ماس.

من جانبه، أوضح أحمد الصعيدي، الشهير بأبوفارس، أحد أهالي قرية طحلة وصاحب الفكرة، أنه «رأى تكرار حوادث الصعق بالكهرباء جراء ملامسة مياه الأمطار لها خلال فصل الشتاء ففكر في تجنب تلك الأزمة عن طريق عمل عازل على العمود لتجنب خطر الصعق وخاصة لدى الأطفال».

وأعلن «أبوفارس» أنه بدأ الفكرة بشارع منزله وشرحها ببساطة مطالبا المواطنين بالتعاون معه لإنجاح الفكرة وتعميمها، مؤكدا أن العمود قد يحتاج إلى ماسورة بلاستيك قطرها ٨ بوصات وآخر ١٠ بوصات وتكلفة المتر ٧٥ والعمود الواحد يتكلف ١٥٠ جنيهًا تقريبا وهي تكلفة لا تساوي شيئا مقابل حياة الإنسان.

مواطن يغطي أعمدة الإنارة بالمواسير البلاستيكية لتجنب الصعق ببنها