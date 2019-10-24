شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى زكي: عرض الفرص الاستثمارية للمنطقة الصناعية الروسية أمام كبرى الشركات الروسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، في اليوم الثاني لفعاليات قمة روسيا -إفريقيا بجلسة آفاق جديدة للتعاون بين روسيا وإفريقيا، والمنعقدة بمدينة سوتشي الروسية برئاسة الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي، والروسي فلاديمير بوتين.

كان أهم المحاور الخاصة بالجلسة عن فرص الاستثمار والتنمية أمام الدول الإفريقية في المناطق الاقتصادية، وتحديدًا عرض خاص عن الفرص الاستثمارية في المنطقة الصناعية الروسية المقامة بشرق بورسعيد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، متحدثا عن تعاون الهيئة مع مركز الصادرات الروسي في آليات جذب الشركات الروسية للاستثمار في المنطقة، والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، حيث أبدت أكثر من ٢٦ شركة روسية رغبتها في التواجد داخل المنطقة.

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وأدار فعاليات الجلسة، نائبة رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، وأندريه سليبنيف، الرئيس التنفيذي لمركز الصادرات الروسي، بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة المصري.

وعرض رئيس اقتصادية قناة السويس، بالجلسة في فعاليات اليوم الثاني للقمة ملامح إنشاء مجمع صناعي فريد من نوعه بالمنطقة الصناعية الروسية المقامة بشرق بورسعيد، حيث سيتمكن كل من المصدرين والموردين من روسيا من إقامة مراكز للإنتاج الخاصة بهم بالقرب من الأسواق الواعدة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وشهد المهندس يحيى زكي توقيع اتفاق استثماري بين إحدى الشركات الروسية لتعبئة وتصنيع الزيوت المحتمل تواجدها بالمنطقة الصناعية الروسية، لإقامة مشروع باستثمارات تقدر بنحو ٣٠٠ مليون دولار المستهدف تصدير منتجاتها للأسواق الأفريقية.