شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة السعودية بالقاهرة تطالب مواطنيها بتوخي الحذر خلال فترة سقوط الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار طالبت سفارة المملكة العربية السعودية من مواطنيها المتواجدين في مصر توخي الحذر خلال فترة سقوط الأمطار وفق توقعات الهيئة المصرية العامة للأرصاد بهطول امطار غزيرة يومي الجمعة والسبت. ونبهت السفارة السعودية على المواطنين الكرام بتوخي الحيطة والحذر في تحركاتهم، وبأهمية التحرك للمطار للمواطنين المسافرين بوقت مبكر قبل المواعيد المقررة للرحلات. وكشفت السفارة أنه في حال رغبة المواطنين الكرام التواصل مع السفارة في الحالات الطارئة، نامل الاتصال على رقم الطوارئ الخاص بشؤون السعوديين: 01145331197

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