شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار موجة الطقس السيئ في المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت موجة الطقس السيئ بمختلف المحافظات، أمس، الأمر الذى تسبب فى وقوع حوادث نتج عنها وفيات والعديد من الإصابات، إذ لقى أحد الأطفال «12 سنة»، بمنطقة كفر الكردى فى الدقهلية مصرعه صعقًا بالكهرباء، إثر لمسه «عامود إنارة» به ماس كهربائى.

وتابعت الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار، وتم الدفع بجميع المعدات اللازمة لكسح المياه من جانب الفرق المنتشرة بأنحاء المحافظة، لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المارة ومنع وجود أى اختناقات أو تكدس للسيارات، فيما تفقد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، مخرّات السيول بـ(المنطقة الصناعية فى المطاهرة شرق النيل، وعرب الشيخ محمد، وطهنا الجبل)، للتأكد من جاهزيتها واستعدادها لمواجهة أوضاع الطقس غير المستقر، ووجّه بالعمل على إزالة أى عوائق والاهتمام بتطهير ونظافة المخرّات كافة، لضمان سريان المياه من بدايتها وحتى مكان الصرف النهائى مع إيجاد البديل للغير صالحة منها، سواء طبيعية أو صناعية، فضلًا عن حصر الأماكن التى يتوقع حدوث أى ظرف عرضى بها خلال الموسم.

وفى مطروح، أوضح المحافظ، اللواء مجدى الغرابلى، أنه يجرى متابعة جميع استعدادات وجهود الأجهزة المعنية، خاصة مع ما تشهده المحافظة من أمطار رعدية غزيرة، إذ تتعامل بشكل فورى لسحب مياه الأمطار من الشوارع والميادين والطرق مع تيسير حركة المرور، كما نجحت جهود مجلس مدينة سيوة فى إعادة فتح وإخلاء طريق «سيوة مطروح» بالكيلو 120، بعد إزالة تجمع المياه، فى حين قرر اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات، لمواجهة الظروف الجوية، بعدما تسببت السيول فى وفاة المزارع «عبدالله سلامة سالم حسن - 50 سنة»، وابنته «خديجة عبدالله سلامة - 16 سنة»، بعد انحدار صخرة من «جبل يلق» على العشة، التى كانا يقيمان بها فى مركز الحسنة.

وتسببت السيول فى شمال سيناء بعدد من الخسائر المادية، منها هبوط فى طبانات الطريق المؤدى إلى مدينة الحسنة، وهبوط وترحيل الرصيف والبلدورات لمسافة بعيدة، بسبب شدة جريان المياه، ما أدّى إلى تجمعها فى الوديان وعلى رأسها «وادى أبوصويرة»، بجانب الوديان التى تتجه نحو قرية «الجفجافة».

وفى المنوفية، وجّه المحافظ، اللواء سعيد عباس، برفع درجة الاستعداد القصوى وسرعة التعامل مع مياه الأمطار لمنع حدوث الشلل المرورى، وتم تكثيف انتشار فرق من شركة مياه الشرب الصرف الصحى بالتنسيق مع جميع مراكز المدن بالمحافظة، كما شهدت مراكز البحيرة سقوط أمطار غزيرة على معظم الأنحاء فجرًا، استمرت لما يقرب من نحو الساعة ونصف الساعة، وأصدر المحافظ، اللواء هشام آمنة، تعليمات بمراجعة أعمال الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء وتغطية أى أسلاك كهرباء مكشوفة، والتدخل السريع للاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، حفاظًا على أرواحهم.

من ناحية أخرى، وجّهت غادة والى، وزير التضامن، جميع المديريات على مستوى الجمهورية، برفع درجات الاستعداد لمواجهة أى حادث طارئ بسبب الطقس السيئ أو الأمطار التى يتوقع سقوطها بغزارة، إذ تم تزويد المديريات بما يلزمها من مهمات الإغاثة إلى جانب تخصيص 10 ملايين جنيه هذه العام بالحساب الفرعى للإغاثة، لصرف المساعدات اللازمة وشراء «الخيام والبطاطين».

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وشددت «غادة» على ضرورة تواجد لجنة الإغاثة بالمديريات والإدارات الاجتماعية التابعة لمواجهة أى حوادث طارئة، كما تم تشكيل غرف عمليات على مستوى المحافظات، لرصد وسرعة التعامل مع الحوادث التى قد تنجم عن السيول والأمطار فى ظل موجة الطقس غير المستقر، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع أفرع مؤسسة التكافل الاجتماعى بالمحافظات والهلال الأحمر ورؤساء الأحياء والمراكز لتحديد أماكن الإيواء لتجهيزها وسرعة التعامل مع الأزمات والنكبات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية النشطة فى مجال الإغاثة لتقديم الدعم اللازم للمنكوبين، سواء ماديًا أو نفسيًا.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، اليوم، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة وسيناء قد تمتد إلى شمال الصعيد وجنوبًا على مدينتى حلايب وشلاتين تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء.

ويسود طقس لطيف على السواحل الشمالية حتى الوجه البحرى والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف فى أول الليل ومائل للبرودة فى آخره، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

والرياح أغلبها شمالية غربية إلى غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر المتوسط، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وتكون حالته معتدلة إلى مضطربة شرقًا وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «20 - 24»، والإسكندرية «18 - 23»، وقنا «20- 28»، والأقصر «18- 30»، وأسوان «19 - 30».

وعن توقعات «السبت»، فيسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلًا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء تكون خفيفة على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة.

ومن المتوقع أن تتحسن الأحوال الجوية، من الأحد المقبل، بعد أن تنحصر ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية مع فرصة سقوط الأمطار هناك، وتزداد فترات سطوع الشمس على باقى الأنحاء ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلًا.