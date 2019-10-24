شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة على مدن وقرى شمال المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تعرضت مدن وقرى شمال المنيا لأمطار خفيفة ضمن موجة الأمطار التي تتعرض لها البلاد، مما دفع الأجهزة الأمنية لإعلان حالة الطوارئ والدفع بالمعدات الثقيلة للمناطق الخطرة شرق النيل تحسبا لسقوط سيول. من جانبه، وجه المحافظ اللواء قاسم حسين، رؤساء المراكز المختلفة على مستوى المحافظة بالتعاون والتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري للتأكد من جاهزية مخرات السيول والمعدات وعمل كل الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي طوارئ أو أزمات محتملة.

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