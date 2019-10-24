شكرا لقرائتكم خبر عن صالون اللواء حمدي بخيت الثقافي يناقش الأوضاع داخل السودان وتأثيرها على أمن مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم اللواء حمدي بخيت، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بالبرلمان، الصالون الثقافي الشهري، لمناقشة تطور الأوضاع في دولة السودان الشقيقة عقب الإطاحة بحكم الرئيس المعزول «عمر البشير»، وتداعيتها على الأمن القومي المصري، وذلك بحضور السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، ونائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، واللواء حاتم باشات، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بالبرلمان، والكاتب الصحفي خالد محمد على، المتخصص في الشأن السوداني، وعدد من الخبراء والمتخصصين في الملف الأفريقي، والشخصيات العامة والإعلام وأصحاب الفكر.

وقال اللواء حمدي بخيت: «إن الغرض من إقامة الصالون الشهري، هو تناول الجانب الثقافي في المقام الأول لإبراز الملفات والمشكلات والتعقيدات التي تواجه الدولة المصرية والوطن العربي والإفريقي بشكلها المعاصر، للخروج بحلول وأفكار ومقترحات جديدة وخلاقة لحل تلك المشكلات».

وتابع «بخيت» أن السودان هي العمق الاستراتيجي الجنوبي للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن السودان مرت بفترة حكم طويلة امتدت نحو 30 عامًا، أدت إلى تغير كبير جدًا في أحاسيس ومشاعر وتوجه الإدارة السودانية نحو مصر، إلا أن مصر مازالت تحمل نفس قيم العلاقة والأخوة لشعب السودان الأصيل.

ومن جانبه قال السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق ونائب المجلس المصري للشئون الإفريقية أن العلاقة المصرية السودانية متعددة الروافد فهي تحكم بالجغرافية والتاريخ ويحكمها المشتركات الثقافية والاجتماعية ويحكمها مياه النيل والمصالح المشتركة والامن الغذائي وهذه علاقة لا توجد مع دولة أخرى ولذا مازال هناك حديث اننا والسودان شعب واحد في دولتين

وتأسف السفير حليمة قائلا بقدوم نظام البشير عام 1989 بدأ يحدث توتر في العلاقات التي اتسمت بالنزعة الاستقلالية لهذا النظام وايضا معاداته لمصر وذلك بسب مشاعر القيادات وللأسف الشديد هذه التوجه استمر على مدى 30 عاما وتم نشره على غير الحقيقة لدى الشعب السوداني .

مشيرا إلى أن النظام فشل داخليا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وكانت هناك حروب اهلية ودعم خارجي للأطراف المتصارعة وارتبط نظام البشير بالمحور التركي القطري وايضا ايران التي نجحت في نشر المذهب الشيعي في بعض المناطق مما استدعى اتخاذ موقف ظاهري منها في النهاية، بالإضافة إلى الحصار الاقتصادي للسودان واتهامه بدعم الارهاب وكل هذا وغيره مهد للثورة السودانية

واضاف أن الانفصال بين الشمال والجنوب ايضا كان بسبب سياسات خاطئة ومحاولة فرض نظام إسلامي في منطقة غير مسلمة «الجنوب» وعدم قراءة النظام السوداني للأحدث بصورة صحيحة واوضح حليمة أن البشير روج فكرة أن هناك نظرة مصرية للسودان تشع منها الدونية

وعن الوضع الحالي قال مساعد وزير الخارجية الاسبق: المجلس العسكري السودان يستمد قوته الاَن من مصادر أهمها قوات التدخل السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان حميدتي الرجل القبلي الذي لا يحمل مؤهلات عسكرية ولكنه اثبت كفاءة في محاربة الحركات المسلحة في السابق والاَن يعتبر الرجل القوى بالمجلس العسكري، الذي يضم ايضا قوات الجيش وبعض المليشيات التابعة للدولة وهو ايضا صاحب الموقف القوى المعادي لنظام البشير رغم انه كان أحد رجاله أثناء حكمه .

واوضح نائب رئيس المجلس المصر للشئون الافريقية أنه مازال هناك بعض العناصر من النظام القديم في مفاصل الدولة وهى فاعلة في المشهد والقرار السودانى وبعضهم يمثل الفكر الإخوانى وان كان تم تحجيمه .

واستطرد حليمة في المشهد السوداني أيضا الان قوى الحرية والتغيير الذي يتكون من تجمع المهنيين وقوى الهلال السوداني وقوى الاجماع الوطني وبعض الاحزاب والمنظمات الاخرى وهناك تقديرات تشير أن هذه القوى تمثل 70%من الشعب السوداني وهو ما جعل المجلس العسكري يعترف بهذه القوى لا نها تمثل قيادة الثورة .

وهناك قوى أخرى هي الحراك السوداني وهو يضم الحركة الاسلامية وبعض الاحزاب التي كانت مختلفة مع البشير وكذا الحزب الشيوعي الذي خرج من تحالف قوى التغيير بعد موقفه من المجلس العسكري واصبح مستقل.

كما أن هناك قوى أخرى وهى الحركات المسلحة التي كانت ضمن قوى الحرية والتغيير وهم ثلاث حركات.. حركة تحرير السودان وحركة الجبهة الشعبية لتحرير السودان وحركة العدل والمساواة ولكن حدث نوع من الخلاف مع قوى التغيير فانفصلت عنها وتعمل مستقلة .

وتم مؤخرا توقيع اتفاق بين قوى الحرية والتغير والمجلس العسكري لتشكيل هياكل الدولة ومنها البرلمان وتم تشكيل الحكومة برئاسة د.عبدالله حمدوك صاحب الخبرة الطويلة في مجال الاقتصاد في الامم المتحدة وكان قد رفض منصبا وزاريا أثناء حكم البشير

وتابع السفير حليمة أن هذه هي القوى الرئيسية الموجودة على الساحة السودانية ...نحن الان أمام نظام سياسي جديد في السودان له توجهات سياسية مختلفة تماما عما كان عليه النظام السابق سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي متوقعا أن هذا التوجه سيكون نحو الدول العربية (من غير قطر) مثل السعودية والامارات ومصر كما أن الاوضاع الاقتصادية والسياسية تفرض على النظام ضرورة التوجه نحو الغرب .

واكد حليمة أن هناك اهتمام كبير خلال الفترة المقبلة لرفع أسم السودان من الدول الداعمة للإرهاب وهذا يفتح المجال أمام مساعدات اقتصادية وايضا جذب استثمارات واسقاط الديون التي قد تصل إلى 60 أو 70 ملياردولار ومصر من الدول صاحبة الدور الإيجابي وذلك طبقا لما جاء في خطاب الرئيس السيسي بالامم المتحدة.. وايضا ملف مهم أخرَ يتحرك فيه السودانيون الاَن وهو ما يتعلق بملف السلام مع الحركات الثورية والمسلحة.. وهناك تطور في هذا الملف. سوف يظهر أثاره في المدى المنظور.

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وعن علاقة السودان بمصر قال أن هناك مساحة من الود والحب لمصر وأكد على أهمية أن يكون للقاهرة دور أكبر لاستعادة مكانتها ودورها وعلاقتها المتميزة في السودان وخاصة فيما يتعلق بشئون أمن البحر الاحمر في الوقت الراهن وبصفة مستقبلية.

وفي ذات السياق قال اللواء حاتم باشات :إنه من الصعوبة أن يتوقع أحد أو يتنبأ بما يحدث في السودان، مشيرًا إلى ان الوضع كان غير مستقر أثناء حكم البشير، وأن حاله الوفاق التي وصلت إليها القيادة السودانية الحالية، في علاقتها مع الشعب السوادني، والقوي العسكرية الموجودة على الأرض، الممثلة في :«القوات المسلحة، الأمن الشعبي، الشرطة، الدعم السريع»، غير الميليشيات المسلحة الإسلامية، يعد انجازًا تاريخيا.

وتابع «باشات» أنه بالرغم من كل ما سبق إلا أن الوضع يعد غير مستقرًا، وانه يتوجب علينا الحذر والحيطة، لان تاريخ الوضع السياسي في السودان يدل على ذلك، وعلينا ان نتذكر ما حدث عام 1998، وقت ازمة «البشير والترابي»، فقد كانت ثورة إسلامية بمفهوم انقلاب عسكري امام العالم أجمع، مشيرًا إلى إن جماعة الإخوان المسلمين «الارهابية» موجودة داخل السودان منذ نهاية السبعينات، فنحن نتعامل مع السودان خلال الفترة الماضية على أنها نظام إخواني،

ويرى اللواء باشات :«ان سيطرة قوي الحرية والتغير على الوضع داخل السودان شيء غير مطمئن، لان بعض هذه النخبة من الشباب كان يعيشون في الخارج، وكانوا ناقمين على النظام السابق، كما أن القبلية الموجودة في السودان تستغل من بعض الدول التي هدفها إشاعة حالة من عدم الاستقرار

وأضاف عضو لجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان، أن مصر لم تتأخر في تقييم الأزمة السودانية الأخيرة، بل ان مصر كان لها دور خلال تلك الأزمة، وساعدت في الوصول للكثير من الحلول.

وأشار إلى أن نظام «البشير»، كان غير مستقرًا في علاقته بمصر من خلال محاذير في التعامل مع الدولة المصرية خاصة في مجالي «البترول والكهرباء»، وعدم جدية السودان في تنفيذ اتفاقية الحريات الاربعة بتحريض من بعض الدول التي تحمل مصالحها افساد العلاقات المصرية السودانية، مثل قطر وتركيا وايران فهم يستخدمون السودان كأداة لتنفيذ مخططهم ليس داخل السودان فقط وانما تجاه مصر، موضحًا ان من أهداف اسرائيل في المنطقة العمل على تقوية العلاقات مع دول حوض النيل مثل «إثيوبيا»، ولكن الشباب السوداني لا يعي ذلك وغير متفهم لتلك المؤامرات حيث أصبحت مياه نهر النيل مطمعا لإسرائيل.

وأوضح «باشات» أن جهاز الأمن السوداني لا يوجد لديه قسم لمقاومة الموساد الإسرائيلي، ولا يوجد لديهم خبره نهائيا في هذا المجال، فما تقوم به إثيوبيا حاليا هو فكر الموساد الإسرائيلي، وما حدث من إثيوبيا عام 2010 يعد تمردا على مصر، مشيرا إلى أنه يوجد حاليا أصوات تتحدث عن مخاطر سد النهضة على السودان ونحن يجب ان نستغل هذه الأصوات، فالسودان سيكون حجم خسائرها في حاله انهيار السد تفوق خسائر مصر، وان الفترة القادمة ستحمل تطورا ملحوظا، خاصه أن النظام السابق كان متخذا موقفُا معاديا لمصر في إدارة هذه الأزمة.

وفي السياق ذاته، قال الكاتب الصحفي خالد محمد على، المتخصص في الشأن السوادني، إن قوى الحرية والتغير داخل الدولة السودانية مقسمة إلى عشرات الأحزاب، وهناك تجمع لعدد من الأحزاب الاتحادية، وهما سبع أحزاب كانت قد اخذت موقفًا ضد الرئيس المعزول،«عمر البشير»، ومصر على علاقة قوية بكل الاحزاب الاتحادية، كما ان «حزب الأمة»، هو أقرب الأحزاب لمصر داخل الحرية والتغير وكان الحزب الأقوى وصاحب الاغلبية التي شكلت الحكومة عقب الانقلاب على النميري عام 1989، و«حزب الامة»، أحد المكونات القوية داخل قوي الحرية والتغير.

أما الخلافات الموجودة داخل قوي الحرية والتغير مع مصر فهى خلافات تقف خلفها نزاعات يمكن ان نسميها نزاعات أفريقية، أو قوي أخرى دولية وصاحب المصلحة الرئيسية فيها إثيوبيا بمعني أن الحزب الشيوعي السوادني صاحب الشعارات الرئيسة في الثورة، الذي كان يقوم بتجميع المهنين من أساتذة الجامعات والأطباء والمهندسين، وهو اكبر الأحزاب الشيوعية في الوطن العربي من حيث العدد وانضمام المثقفين فيه وله تأثيره في الرأي العام والأعلام والحركة الثقافية داخل السودان وهو يتخذ موقفا سلبيا ضد مصر، واخر الادلة ذلك التصريح الذي ادلي به محمد مختار الخطيب رئيس الحزب الشيوعي السوادني، بأن الخطر الاكبر على السودان هو المحور الثلاثي «مصر، السعودية، الأمارات»، لكونهم داعمين للمجلس العسكري على حساب قوي الثورة السودانية، ومن هنا يجب على الحكومة المصرية التواصل مع هذا الحزب لفتح منافذ للحوار معه لتوضيح وجهات النظر.

وأضاف خبير الشؤون السودانية: إن الحركات المسلحة في السودان حركات افريقية تنتمي إلى القبائل الافريقية التي تري ان النخبة العربية التي تحكم السودان منذ يناير عام 1956، هي نخبه تتعمد تهيش حقوقها وأوضاعها السياسية والاجتماعية وبالتالي لابد من تفكيك هذه الدولة كما أنهم ضد ما يسمي بالعروبة، وايضا هناك البعض منهم يطالب بانسحاب السودان من جامعة الدول العربية، باعتبار أن السودان أفريقي وليس عربي.

وأكد الخبير في الشأن السودانى أن مصر قادرة على عودة دورها وتاثيرها في السودان باستخدام اليات كثيرة بما يحقق المصلحة للشعبيين الشقيقين وخاصة أن السودان لديه كثير من الموارد الاقتصادية التي يمكن أن تمثل فائدة مشتركة مثل «دارفور»، التي تمثل ثلث السودان وتحتوي على أكثر من 150 مليون رأس من القطيع والتي تعد أكبر ثروة حيوانيه في الوطن العربي.

وطالب الخبير في الشأن السودانى بإمعان النظر في التحركات الاثيوبية في السودان خاصة انها تسعى للتواجد الفعال في السودان، وقد ظهرذلك جليا خلال الفترة الأخيرة بعد حضور رئيس الوزراء الإثيوبي توقيع الاتفاق النهائي بين قوي الحرية والتغير والمجلس العسكري، والذي استقبل استقبال الفاتحين وأصبح رسولا للسلام بفعل الشعارات وميديا الحزب الشيوعي، وهو ما يشير إلى ان إثيوبيا سيكون لها دور كبير جدًا في ادارة الامور بالسودان خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن إثيوبيا مخطط لها دورا من الغرب ان تكون مركزا لرأب الخلافات الإفريقية حيث نجحت في ذلك خلال الفترة الماضية، خاصه بعدما حصار الغرب السودان لتكون اثيوبيا هي النافذة المفتوحة التي يعالج منها بعض افراد الشعب السوداني، وخلال حكم البشير لم يعقد اجتماع واحد ضده داخل أثيوبيا.

وتابع: أثيوبيا هي المنافس القوي الذي يريد ان يضعف الموقف المصري في السودان ارتباط بمستقبل المحادثات حول سد النهضة.

وحول العلاقة مع اسرائيل يشير خالد محمد على ان هناك ثقافة داخل السودان تقول «لماذا نعادي إسرائيل» وهذه الثقافة تنتشر داخل السودان بشكل كبير وفي سائل الإعلام المختلفة، فهم يرون ان السياسة متحركة ولا مصلحة لهم في العداء مع إسرائيل وهو ما صرحت به اسماء عبدالله وزيرة الخارجية الجديدة خلال أحد الأحاديث الصحفية، وهو ما طالب به ايضا وزير الأوقاف السوداني عن طريق عودة اليهود السودانيين إلى السودان، فالغرب يخطط ان تكون إثيوبيا المحرك السياسي داخل السودان، وإسرائيل هو الوكيل الاقتصادي والأمني، للغرب داخل السودان.

فالسودان به ثروات مذهله طبقًا لتقرير الأمم المتحدة هو رابع مخزون للغذاء في العالم، فضلا عن مائتي مليون فدان صالح للزراعة، لا يزرع منها سوي 45 مليون فدان، انتاجه منها لا يساوي نصف ما تنتجه مصر من الـ8 مليون فدان، وذلك لوجود عدة أسباب منها غياب الفلاح الذي يجيد الزراعة، وعدم انتظام المياه، فالغرب يتصور أن السودان مخزون عالمي لا يجب لأحد الاقتراب منه تقوم بتجهيزه عن طريق إثيوبيا وإسرائيل، ومصر يجب أن تراجع دورها بسرعة وتناقش الوضع الحالي قبل أن تتفاقم الأمور.



واختتم اللواء بخيت الصالون مثنيًا على اقتراحات الحضور، وشدد على أهمية الموضوع باعتباره ضرورة في هذه المرحلة، من أجل التصدي للمخاطر ومواجهة التهديدات التي تؤثر على الأمن القومي وأهمها الحفاظ على تامين الاتجاه الاستراتيجى الجنوبى كعمق استراتيجى لمصر يقع في عدة دوائر «العربية – الافريقية- البحر الاحمر» كما أنه يجب عدم أغفال دور السودان كدولة ممر على نهر النيل وهو من أهم الحقائق التي تحكم ملف أزمة سد النهضة كمصلحة بقاء لمصر.