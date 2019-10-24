شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: مصاب البدرشين ليس إماما بالوزارة وندين العنف بأشكاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف، على لسان متحدثها الرسمى الشيخ جابر طايع، أن مصاب البدرشين ويدعى "أحمد بدر"، 41 سنة، الذى تلقى عدة طعنات من سائق لدى مشادة كلامية عابرة ليس إماما بالوزارة ولا ينتسب إليها.

وأضاف طايع، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الوزارة تدين العنف بأشكاله، متمنيا للمصاب الشفاء، لافتا إلى أن بعض وسائل النشر هى التى نسبته للوزارة، حيث يقطن بالمستشفى لتلقى العلاج.

يشار إلى أنه وقعت مشادة بين شخص زعم البعض أنه إمام مسجد وسائق بسبب خلافات، شرع خلالها أحدهما بقتل الثاني مستخدما سلاح أبيض بمنطقة البدرشين، حيث تلقى العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصاب بقرية العزيزية.

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من جانبه شكل العقيد أيمن الشرقاوي مفتش فرقة العباط والدرشين، فريق بحث بقيادة المقدم مصطفى مخلوف وكيل الفرقة تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم.

تحريات الرائد أحمد عكاشة، رئيس مباحث البدرشين، ومعاونه النقيب محمد جمال توصلت إلى أن مشادة كلامية وقعت بين إمام مسجد يدعى "أحمد بدر" 41 سنة، وسائق يدعى "فارس.س.ت."، بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى مشاجرة، اعتدى خلالها الاخير على الاول بسلاح أبيض، وسدد له طعنتين واحدة في القدم والثانية في الظهر.