شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أجهزة محافظة القاهرة تزيل مخالفات وتجاوزات فى رملة بولاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، استغاثة من سكان حارة عطفة بسوق الجمعة القديم بمنطقة رملة بولاق، بعد سيطرة بلطجى على الحارة والتحكم فى سكانها والدخول والخروج من وإلى الحارة من خلال إنشاء بوابة حديدية بمدخل الحارة.

وأكد الأهالى فى استغاثتهم أن البلطجى سيطر علي الشارع ،وحذر المواطنين من الدخول له بعد الساعة السابعة مساء، وأنشأ عدد من المحال المخالفة بالشارع وسرقة الكهرباء ومنع دخول السيارات.

ووجه محافظ القاهرة ، رئيس حى بولاق أبو العلا، سيد عبد الفتاح، باتخاذ الإجراءات القانونية، وتم شن حملة مكبرة بالتنسيق مع قسم شرطة بولاق وتم إزالة البوابة الحديدة والقبض على البلطجى.