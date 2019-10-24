شكرا لقرائتكم خبر عن إيفاد الشيخ إبراهيم محمد أحمد عبد الرحمن إلى دولة أسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت وزارة الأوقاف، إيفاد الشيخ إبراهيم محمد أحمد عبد الرحمن إمام وخطيب بأوقاف الوادي الجديد للعمل بمسجد الرحمن الكالادي بهينارس مدريد بأسبانيا. Advertisements وكان مركز الأوقاف للدراسات والبحوث الدينية قد أصدر إصداره الأول تحت عنوان "الحج والعمرة مناسك وأسرار"، ويتناول الكتاب في رؤية عصرية خلاصة ميسرة لمناسك الحج والعمرة ، تنظر بعين الاعتبار إلى ما تم من تطوير وتوسعات بالحرم والمسعى، متضمنة ما يفسد فعله أو تركه الحج ، ولا يجبر فعل ما تم فعله منه ولا ترك ما تم تركه منه بدم . ويعتبر الكتاب عن مجموعة خواطر حول أسرار مناسك الحج وجوانبه الروحية والإيمانية ، ودروس مستفادة من هذه الأسرار ، ودعوة إلى التيسير الذي جعله رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أصلاً في الحج عندما كان يجيب سائليه بقوله (صلى الله عليه وسلم) : "افعل ولا حرج" .

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