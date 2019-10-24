خريجو الدفعة الثانية بالبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى يلتقطون صورة تذكارية

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وعقب انتهاء مراسم التكريم وتسليم الشهادات للخريجين ضمن الدفعة الثانية للبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى للقيادة، التقط شباب الخريجين صورة تذكارية مع الدكتورة رشا راغب ، المدير التنفيذى للاكاديمية الوطنية للتدريب.
الجدير بالذكر أن فكرة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية من مدينة شرم الشيخ، كإحدى توصيات منتدى شباب العالم نوفمبر2018، وبدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب فى تنفيذها تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019، حيث أن مصر جزء لا يتجزأ من قارة إفريقيا ويربط بينهم أواصر الأخوة.
ويهدف البرنامج إلى تجميع الشباب الإفريقي من جميع البلاد بالقارة في برنامج تدريبي واحد باختلاف انتماءاتهم ومعتقداتهم تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام.
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