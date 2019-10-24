مصر تتقدم 6 مراكز فى تقرير للبنك الدولى.. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، مصر تتقدم 6 مراكز فى تقرير للبنك الدولى.. تقرير ممارسة الأعمال: إصلاحات الحكومة حققت قفزة فى مؤشر تأسيس الشركات وحماية صغار المستثمرين. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. ـ القاهرة وأديس أبابا تتفقان على الاستئناف الفورى لأعمال اللجنة البحثية الفنية.. السيسى: التنمية فى إثيوبيا ليست على حساب حقوقنا فى النيل.. «آبى أحمد»: تصريحاتى بالبرلمان حول سد النهضة تم اجتزاؤها من سياقها.. وملتزمون بالتمسك بمسار المفاوضات.. «السيسى» يدعو بوتين ورؤساء الدول الأفريقية لمنتدى أسوان ديسمبر.. ويؤكد: المواجهة الشاملة للإرهاب الطريق الأمثل لاجتثاث جذوره ـ مصر تتقدم 6 مراكز فى تقرير للبنك الدولى.. تقرير ممارسة الأعمال: إصلاحات الحكومة حققت قفزة فى مؤشر تأسيس الشركات وحماية صغار المستثمرين ـ مصر تتقدم 6 مراكز فى تقرير للبنك الدولى.. تقرير ممارسة الأعمال: إصلاحات الحكومة حققت قفزة فى مؤشر تأسيس الشركات وحماية صغار المستثمرين Advertisements ـ طقس اليوم غير مستقر.. «الأرصاد»: أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية وشمال الدلتا ومدن القناة اليوم.. واستعدادات مكثفة فى المحافظات ـ يوسف أيوب يكتب: انقلب السحر على الساحر فى حوار الـBBCمع المقاول ـ يوسف أيوب يكتب: انقلب السحر على الساحر فى حوار الـBBCمع المقاول ـ إعلان قائمة اللاعبين الاثنين المقبل.. حسام البدرى يطلب إقامة ودية للفراعنة فى نوفمبر «سرا» ـ «هيومان رايتس ووتش» تدين جرائم الدوحة.. سفاحو قطر يرقصون على الجثث مصرع 2000 عامل بلا تعويضات ـ «هيومان رايتس ووتش» تدين جرائم الدوحة.. سفاحو قطر يرقصون على الجثث مصرع 2000 عامل بلا تعويضات



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