شكرا لقرائتكم خبر عن عميد إعلام القاهرة: وكالات الأنباء نقلت صورة مشوهة عن العرب والإسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن الإسلام تعرض لهجوم بسبب صورمغلوطة نقلتها وسائل الإعلام ووكالات الأنباء، الأمر الذى تسبب في ظهورالإسلاموفوبيا.

وأضافت عميد كلية الاعلام بجامعة القاهرة ، خلال ندوة مناقشة كتاب "الحوار الثقافي بين الشرق والغرب" بالمجلس الأعلى للثقافة، أن ميزة الكتاب هو تحديد المصطلحات التى يدور حولها الحوار مع الآخر، فنحن لسنا فى معركة لإثبات إننا الأفضل أو للسيطرة عليه، فالكتاب يعمل على فكرة التحاور وقبول الآخر ومقاومات آداب الحوار، لأن الحوار ثقافة فى مفهومه.

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ونوهت الدكتورة هويدا مصطفى، الى أن مصر لديها تجربة وإرث لاستقطاب الآخرين واحتضانهم، وكان المجتمع المصرى لديه مفهوم للتعايش السلمي، لكننا فقدنها بسبب الاستقطاب، والإعلام يتحمل جزء كبير من ذلك لتبنيه خطاب استقطاب، مشيرةإلى أننا استخدامنا موقع التواصل الاجتماعي بشكل خاطئ وبدل من أن تكون وسائل للتحاور، أصبحنا نستخدم بها لغة عنيفة تساعد على الاختلاف .