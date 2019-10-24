شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن 8 مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات لإجراء أعمال صيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بإجراء أعمال الصيانة الخاصة بتوسعات محطة مياه إمبابة ( مرحلة باماج ) مما يضطرها لقطع المياه لمدة 8 ساعات تبدأ الساعة الــ 10 مساء يوم الجمعة الموافق 25/10/2019 وحتى الساعة الـ 6 صباح السبت الموافق 26/10/2019 . وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى ( مركز أوسيم – مركز كرداسة – الجلاتمة – المناشى البلد – بهرمس – الحسانين – ذات الكوم – برقاش ) . وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشأت العامة والخاصة بتدبير إحتياجاتها من مياه الشرب خلال فترة الإنقطاع . Advertisements وتقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتسيير سيارات محملة بمياه الشرب لتلبية إحتياجات المواطنين عند الطلب على رقم طوارئ 125 .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قطع المياه عن 8 مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات لإجراء أعمال صيانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.