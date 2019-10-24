شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن 8 مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات لإجراء أعمال صيانة والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى ( مركز أوسيم – مركز كرداسة – الجلاتمة – المناشى البلد – بهرمس – الحسانين – ذات الكوم – برقاش ) .
وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشأت العامة والخاصة بتدبير إحتياجاتها من مياه الشرب خلال فترة الإنقطاع .
وتقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتسيير سيارات محملة بمياه الشرب لتلبية إحتياجات المواطنين عند الطلب على رقم طوارئ 125 .
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