شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب لخريجى برنامج تأهيل الشباب:"أنتم الأمل والمحرك لأفريقيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، كلمة لخريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى للقيادة، وقالت: "منبهرة بالخريجين الذين لديهم المستقبل في أيديهم والقدرة على تحريك الجبال وخلق غد أفضل".

جاء ذلك على هامش فعاليات الاحتفالية التى تنظمها الأكاديمية الوطنية للتدريب لتخريج الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى للقيادة.

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وأضاف الدكتورة رشا راغب،"كما أننى منبهرة بالحماس والطموح الواضح فى عيون الخريجين ورأيت فى عيونهم المستقبل الجميل والمثابرة ليكونوا قادة الغ، فأنتم الأمل والمحرك لإفريقيا أفضل لنا جميعًا".

واختتمت المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، "كل واحد منكم لديه الآن صديق فى 30 دولة أفريقية أخرى ، هذه هى الوحدة الحقيقية، صداقتكم تعبر كل الحدود ، إفريقيا واحدة بلا أي حدود، تذكروا رحلتكم بدأت هنا في مصر، ونرحب بكم دائما فى بلدكم الثانى، ونتطلع إلى مواصلة الاتصال والتواصل معكم لمعرفة المزيد من إنجازاتكم الشخصية والمهنية".

