شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى: ماحدث فى 5 سنوات سينعكس على المواطن الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، إن العامل الرئيسى فى نجاح حربى الاستنزاف وأكتوبر، هى العلاقة المترابطة بين الشعب المصرى، والقوات المسلحة، مؤكدا أن ما يحدث منذ 2014، هو بمثابة عبور ثانى لمصر.

وأضاف العصار، خلال وقائع المؤتمر الصحفى، بمناسبة الذكرى 65 لعيد الإنتاج الحربى، أن ماحدث من إنجازات خلال الخمس سنوات الماضية، مجهود كبير للغاية، وسينعكس على المواطن بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

وأوضح العصار، أن العمل داخل الوزارة يعتمد على استغلال الطاقة المتاحة الموجودة، واستحداث مشاريع جديدة، وذلك مع الشركات والهيئات والمؤسسات، قائلاً:"نعمل مع الدنيا كلها"، ونتيجته أن الإيرادات تتضاعف، بالإضافة إلى أن هناك دعم كامل للعمل فى المشاريع الجديدة، وزيادة المكون المصرى فى كافة المنتجات، وتصدير المنتجات للخارج، بجودة تتناسب مع سوق العمل بالخارج، وفى إطار التعاون مع شركات عالمية، ذات خبرات دولية.