شكرا لقرائتكم خبر عن «والي» تضع حجر الأساس لتطوير مؤسسة التثقيف الفكري للفتيات بمصر القديمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضعت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح الخميس، وبحضور عدد واسع من خبراء العمل الاجتماعي والتنموي في مجال الإعاقة- حجر الأساس لمشروع تطوير مؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بمصر القديمة وأزاحت الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع وإطلاق إشارة البدء في العمل لبناء مجمع متكامل اجتماعى وثقافى وعلاجى وترفيهى متكامل للفتيات من ذوي الإعاقة الذهنية بقيمة إجمالية تقديرية 84 مليون جنيه.

وأكدت «والي» أن مؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بمصر القديمة من أقدم المؤسسات في مصر المخصصة في رعاية كبار السن من ذوى الإعاقة الذهنية من الفتيات، حيث توفر لهن الإقامة والخدمات المتكاملة وهى في حاجة إلى تطوير واسع وقد تم بالفعل رفع كفاءة وتحسين المبانى القائمة ولكن هناك حاجة إلى تطوير شامل بالمؤسسة وهو ما تم تدشينه اليوم بتكلفة قدرها 84 مليون جنيه وسيضمن التطوير إقامة مبان للإقامة والإعاشة وأخرى خدمية وترفيهية وسيتم العمل على مدى 24 شهرا.

وأشارت إلى أن البنية التحتية ستكون مؤهلة ومتضمنة أكواد الإتاحة التي تناسب الإعاقات المتنوعة وسيتم تطويرها ليكون بها استيعاب أعداد أكثر من الموجودة حاليا بالمؤسسة، بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير البرامج التدريبية المقدمة بحيث تتضمن أعمال تنمية وأعمالًا يدوية قادرة على تنمية واستغلال قدرات الأبناء والأنشطة الرياضية الملائمة.

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من جانبه، أكد اللواء عبدالحكيم حمودة، نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، أن اليوم يشهد وضع حجر الأساس لأعمال تطوير مؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بمصر القديمة والتى تتضمن إنشاء مبنى للإقامة على مساحة ١٢٠٠ متر وتستمر المرحلة الأولى لمدة ١٢ شهرًا، بتكلفة ٥٤ مليون جنيه والمرحلة الثانية ستكون بتكلفة قدرها ٣٠ مليون جنيه لإنشاء مبنى خدمى وترفيهى وتستمر أيضا لمدة 12 شهرًا موجهًا الشكر لكل الجهات المانحة والداعمة للجهود في هذا المجال كما وجه التحية لشهداء مصر الأبطال في إطار الاحتفال بذكرى مرور ٤٦ عاما على حرب أكتوبر المجيدة.

ويأتي الهدف العام من المشروع لزيادة السعة الاستيعابية من 60 إلى 120 سريرا وإعادة توزيع المبانى وتصميم الفراغات بالموقع باستخدام أكواد الإعاقة الذهنية والحركية والحماية المدنية وعكس روح الإبداع والتميز وذلك في إطار التطوير للخدمات المقدمة.

وعلى هامش الاحتفال، افتتحت «والى» افتتاح معرض لمنتجات أبناء مؤسسات الإعاقة الذهنية التابعة للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع ضم العديد من المنتجات والأشغال اليدوية من أعمال الخزف والفخار وأشغال الخرز والكروشيه والخوص، حيث أشادت بجودة وتصميمات المشغولات.

كما شهدت «والى» فعاليات الحفل المقام للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة في عروض فنية من تقديم وبمشاركة 200 ابن وابنة من المعاقين ذهنيا في استعراضات وأغان وطنية، حيث قدم الأبناء أغانى «يحكى أن، وأدينا النهارده، ولا أي كلام» في استعراضات غنائية لمهارات الأبناء التي تم تدريبهم عليها.

جدير بالذكر أن مؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بمصر القديمة والتى تقع على مساحة مليون ونصف المليون فدان هي إحدى ثمان مؤسسات تابعة للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى تعمل المؤسسة من خلالها على تقديم الرعاية للفئات الخاصة والمعاقين ذهنيا من خلال رعاية وتدريب ذوى الاحتياجات الخاصة عبر برامج متخصصة ومتطورة تمكنهم من الدمج في المجتمع وهى مؤسستا التثقيف الفكرى والرعاية الذاتية بالمرج ومؤسستا التثقيف الفكرى والأحداث الضالين بالجيزة ومؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بحلوان ومؤسسة التثقيف الفكرى بحدائق القبة ومؤسسة ضعيفات العقل بمصر القديمة والمجمع الشامل لخدمات الإعاقة بعين شمس والذى يضم مؤسسة تثقيف فكرى ومركز علاج وتأهيل حالات التوحد ومركز علاج وتأهيل حالات الشلل الدماغى ومركز للعلاج طبيعى وآخر لتدريب الأبناء المعاقين ذهنيا والحضانة الدامجة.