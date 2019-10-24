شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة الطفل تتسلم أوراق قضية «فتاة العياط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلمت محكمة الطفل في الجيزة، الخميس، أوراق القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة العياط»، المتهمة بقتل سائق ميكروباص، قالت إنه حاول اغتصابها في المنطقة الجبلية بالعياط.

ومن المقرر أن تحدّد المحكمة جلسة عاجلة، لمحاكمة المتهمة «أميرة.أ- 15 سنة»، لما نسب إليها من اتهام بقتل السائق وشهرته «مهند زهران».

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وقالت مصادر قضائية إن الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالمحكمة تفحص أوراق القضية، قبل تحديد الجلسة، خلال الساعات المقبلة.

وقبل أيام تسلمت نيابة العياط تقريري مصلحة الطب الشرعي، والأدلة الجنائية، اللذين أكدا على عذرية الفتاة المتهمة، وأنها كانت وحدها بمسرح ارتكاب الجريمة، ولم يعاونها آخرون، وأن أداة الجريمة (السكين)، كان عليه بصمات المجنى عليه والمتهمة، بما يؤكد رواية الأخيرة: «قتلت مهند علشان أدافع عن شرفي.. وكان بيهدّدني بالسكين وأخذته منه لما نزل من الميكروباص.. وضربته به»، وأثبت التقريران أن الإصابات وعددها 14 نتجت إثر الطعنات بالسكين المتحفظ عليه من قبل النيابة.

وتستكمل نيابة جنوب الجيزة الكلية، بإشراف المستشار يحيى الزارع، المحامي العام الأول، تحقيقاتها، مع المتهمين الثاني والثالث بذات القضية، والمنسوب إليهما الاتهام باستدراج الفتاة، وعلمهما بتخطيط المجنى عليه لاغتصابها.