شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: إنهاء 10% من طريق رافد جمصة في الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن طريق رافد جمصة تم الانتهاء من 10% من تقوية وتوسعة الطريق، الذي يربط بين مدينة المنصورة وجمصة والطريق الدولي الساحلي، حيث تم إنشاء حارة ثالثة له ليكون اتساعه 10.5 متر للاتجاه الواحد.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير لطريق رافد المنصورة- جمصة، يرافقه الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، وكان في استقبالهما عدد من نواب البرلمان.

وأكد وزير النقل أن طريق رافد جمصة يربط الدقهلية بعدد من المحافظات وتتم تقويته وتوسعته، مشيرًا إلى أن 3 شركات تعمل فيه وسينتهي العمل به مع بداية الصيف المقبل، وأن زيادة عدد السيارات والحمولات تؤثر على الطرق لذلك أخذنا كل الاحتياطات اللازمة ليتحمل الطريق أقصى الأوزان.

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من جانبه، قال المحافظ إن «مشروع تقوية وإنشاء حارة ثالثة لتطوير طريق رافد جمصة بطول 50 كيلومترًا مربعًا وبتكلفة إجمالية مليار و100 مليون جنيه يربط بين المنصورة القديمة والجديدة وهي مدينة واعدة ستكون على مستوى المدن العالمية، كما يربط بين الدقهلية وعدد من المحافظات.

وأضاف أن «الطريق يربط بين المحافظات ومصيف جمصة والمنطقة الصناعية فيها».

وشدّد على ضرورة قيام الشركة المنفذة لأعمال الرصف بفرم الأسفلت والاستفادة منه، مؤكدا دعمه الكامل وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ الأعمال.

وخلال الجولة استمع محافظ الدقهلية ووزير النقل إلى المهندسين والفنيين القائمين على المشروعات.