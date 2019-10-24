شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر السابق في روسيا: انسحاب موسكو من أفريقيا أوائل التسعينيات خطأ استراتيجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد مدينة سوتشي الروسية على ساحل البحر الأسود أول قمة روسية / إفريقية، في 23/24 أكتوبر الجاري، ويرأس أعمالها الرئيسان عبدالفتاح السيسي، بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، والرئيس فلاديمير بوتين.

وقال السفير الدكتور عزت سعد، سفير مصر الأسبق في روسيا، مساعد وزير الخارجية سابقًا، إن القمة تستهدف تدشين إطار متكامل لدفع العلاقات الروسية / الأفريقية إلى آفاق أوسع للتعاون المشترك في مختلف المجالات، من خلال أجندة للقمة تشمل حالة وآفاق العلاقات بين روسيا وبلدان القارة وسبل تطويرها في شتى المجالات، كما ستشهد تبادلاً متعمقاً للآراء بشأن وضع تدابير متفق عليها في مجال مواجهة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والتحديات والمخاطر الأخرى التي تهدد الأمن الإقليمي والعالمي.

وأضاف «سعد» لـ«المصرى اليوم»، أن الأجندة تعكس القضايا ذات الأولوية للجانبين الروسي والأفريقي، وبما يتسق مع أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي كما أعلنتها القاهرة في فبراير الماضي، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز السلم والأمن في القارة والتكامل الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين للسلام وشركاء التنمية.

وذكر عزت أن العديد من الكتاب والسياسيين الروس يؤكدون أن انسحاب روسيا من أفريقيا أوائل التسعينيات كان خطأً استراتيجياً كبيراً، وخلال السنوات القليلة الماضية، سعت موسكو إلى تعزيز وجودها في أفريقيا بشكل كبير، حيث وقعت اتفاقات جديدة مع العديد من الدول تغطي مجالات متنوعة من التعاون المشترك، بما فيها التعاون في مجال التكنولوجيا العسكرية والأمن ومكافحة الإرهاب والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وأوضح أن روسيا تعد وجهاً مقبولاً في أفريقيا، ليس فقط لأنه لم تكن لديها مستعمرات فيها، حيث عمل الاتحاد السوفيتي بنشاط من أجل إنهاء استعمار القارة، بل وأيضاً في ضوء المبادئ التي تحكم سياسة روسيا الخارجية، لاسيما مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية والبعد عن المشروطية السياسية، والتسوية السلمية للمنازعات الدولية.

وأشار عزت إلى أنه في ظل إدراك روسيا بأن إمكاناتها المالية والاقتصادية أقل لتنفيذ سياستها في القارة بالمقارنة بالصين مثلاً، فهي لا تسعى إلى التنافس مع القوى الأخرى في القارة، ربما باستثناء مبيعات السلاح والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وفي هذا السياق، يدرك الروس أنه منذ انسحابهم من أفريقيا عززت الدول الغربية والصين مواقفها هناك، وبالتالي يجب أن تقدم الاستراتيجية الروسية الجديدة تجاه أفريقيا قيمة سياسية واقتصادية وثقافية مضافة للبرامج الجاري تنفيذها في القارة بالتعاون مع الشركاء الآخرين، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

ونوه بأنه منذ إعلان موسكو عن استضافة قمة إفريقية والإعلام الغربي لا يكف عن الحديث، وبقدر كبير من المبالغة، عن تحركات موسكو لزيادة نفوذها وتعزيز حضورها في القارة الأفريقية عبر استراتيجيات من قبيل «إبرام صفقات عسكرية» وإعداد جيل جديد من «القادة والتابعين»، وقد ذهبت بعض التقارير إلى حد الادعاء بأن روسيا، وتحديداً الرئيس بوتين، عازم على «طرد الولايات المتحدة والقوى الاستعمارية السابقة – بريطانيا وفرنسا – من القارة والتصدي للانتفاضات الموالية للغرب».

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وقال السفير عزت، الذي يشغل حاليا مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن اهتمام موسكو بإفريقيا هو تحرك جديد يأتي في سياق أوسع بسبب العقوبات الغربية الموقعة على روسيا منذ عام 2014 في أعقاب الأزمة الأوكرانية وضم شبه جزيرة القرم، مما دفعها إلى التوجه شرقاً نحو الصين بصفة أساسية ودول أخرى في آسيا والشرق الأوسط مثل مصر وتركيا والهند ودول الخليج وغيرها، ثم الآن جنوباً من أجل كسب مواقع جيوسياسية وفرصاً جديدة في قارة باتت ساحة للتنافس فيما بين القوى الكبرى.

ودلّل "سعد" على التدافع الغربي والعالمي إلى أفريقيا بأنه تم افتتاح أكثر من 320 سفارة أجنبية على الأرض الإفريقية في الفترة من 2010 و2016، وهو ما يمثل أكبر طفرة في عمليات بناء السفارات في أي مكان على الإطلاق، وفتحت تركيا وحدها 26 سفارة، وفي العام الماضي أعلنت الهند عن فتح 18 سفارة جديدة هناك.

أيضاً تشهد العلاقات العسكرية تطورات ملحوظة، حيث باتت الصين الآن أكبر بائع سلاح لإفريقيا جنوب الصحراء، ولديها روابط تكنولوجية دفاعية مع 45 دولة إفريقية.

ومن جانبها وقعت روسيا 19 صفقة عسكرية مع دول إفريقيا منذ عام 2014، فيما يقوم بعض الدول العربية الخليجية ببناء قواعد في القرن الإفريقي وتوظيف المرتزقة الأفارقة.

وعن العلاقات التجارية بين أفريقيا والكتل المختلفة قال إنه في عام 2006 كان أكبر ثلاثة شركاء تجاريين لإفريقيا هي أمريكا والصين وفرنسا، على الترتيب.

وبحلول عام 2018 صعدت الصين للمرتبة الأولى حيث زادت تجارتها مع إفريقيا 40 مرة خلال العقدين الماضيين لتصل إلى 140 مليار دولار عام 2017، تليها الهند ثم الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة حيث انخفضت تجارتها مع إفريقيا من 120 مليار دولار عام 2012 إلى ما يزيد قليلاً على 50 مليار دولار اليوم، فيما جاءت فرنسا في المرتبة السابعة. وخلال الفترة ذاتها، تضاعفت تجارة إفريقيا أكثر من ثلاث مرات مع تركيا وإندونيسيا، وأكثر من أربعة أضعاف مع روسيا، من 5.7 مليار دولار عام 2009 إلى 20.4 مليار عام 2018. كما نمت تجارتها مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 41%. ولاتزال الشركات الصينية والأمريكية والبريطانية والفرنسية، هي أكبر مصادر الاستثمار الاجنبي المباشر في إفريقيا. كما حرصت الشركات الهندية والسنغافورية على الانضمام إلى «المعركة».

وذكر أنه يوجد اهتمام روسي خاص بتطوير علاقات التعاون الثقافي مع دول القارة والدعوة إلى تطوير الذاتية الإفريقية.

وفي هذا السياق، أنشأت روسيا بعض المنصات الإعلامية منها موقع إلكتروني «صوت إفريقيا اليومي» ومقره المغرب وخدمة أخبار باللغة الفرنسية «بانوراما إفريقيا» ومقرها عاصمة مدغشقر أنتاناناريفو، كما تخطط لإنشاء قناة تليفزيونية على غرار «روسيا اليوم» موجهة لإفريقيا للتعريف بروسيا وحضارتها وسياستها الخارجية وقيمها الحضارية ...إلخ. وتستهدف موسكو من ذلك تغيير الصورة النمطية لروسيا في أذهان شعوب القارة.

ونبه من واقع خبرته المتصلة في التعامل مع الروس إلى أن المنطقة الصناعية الروسية التي اتفق على إنشائها شرق بورسعيد توفر فرصة كبيرة لروسيا كبوابة للصادرات الروسية لإفريقيا، خاصة بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز النفاذ في 7 يوليو 2019، والتي تعد عامل جذب كبير لرؤوس الأموال الأجنبية، خاصة أن الأسواق الإفريقية مصنفة كأكثر الأسواق المتعطشة لدخول منتجات وخدمات جديدة على عكس الدول المتقدمة.