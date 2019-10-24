شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة الإسكندرية، الخميس، هطول أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة، وقامت شركة الصرف الصحى والأحياء بالدفع بسيارات الشفط للتعامل الفورى مع تجمعات مياه الأمطار لعدم توقف حركة المرور.

وكان محافظ الإسكندرية، الدكتور عبدالعزيز قنصوة، شدد على رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى لاستقبال فصل الشتاء، وذلك طبقًا لخطة مواجهة الكوارث الطبيعية والسيول، ورفع درجة الاستعداد في جميع المواقع وخاصة المواقع الساخنة، والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول على مدار اليوم، وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات في حالة الطوارئ.

وكلف محافظ الإسكندرية مسؤولي شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ورؤساء الأحياء بتحديد أماكن الشنايش وأكوادها وتحديد أسماء المسؤولين عن تطهيرها، سواء من الأحياء أو من شركة الصرف الصحي، وذلك لتتم محاسبة أي مقصر في حال حدوث انسداد في الشنايش خلال موسم الأمطار، مؤكدا أنه سيتم المرور على شنايش الأمطار واختبارها قبل أي نوّة.

سقوط أمطار خفيفة على شوارع الإسكندرية

سقوط أمطار خفيفة على شوارع الإسكندرية

سقوط أمطار خفيفة على شوارع الإسكندرية

سقوط أمطار خفيفة على شوارع الإسكندرية

سقوط أمطار خفيفة على شوارع الإسكندرية