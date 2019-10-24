شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من التواجد بجانب أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء وتحت اللوحات الإعلانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور أشرف صابر ذكي، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المنتظر أن تستمر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى يوم السبت المقبل، على أن تكون ذروتها، اليوم الخميس وغدًا الجمعة.

وتوقع أن تكون الأمطار غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا ومدن القناة تصل إلى حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء وتكون متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين.

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وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين عدم التواجد في الأماكن التي بها أمطار غزيرة غدا الجمعة بقدر الإمكان إلا في حالة الضرورة القصوى وذلك للمتواجدين في محافظات السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء حرصا على سلامة المواطنين ومنعا للتكدسات المرورية وأيضا لمساعدة الجهات المعنية في إزالة الكميات المتراكمة من المياه بعد سقوط الأمطار.

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد المواطنين القيادة بهدوء على الطرق خاصة السريعة للتحكم في عجلة القيادة من الانزلاق أثناء سقوط الأمطار ولانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الصباح الباكر بسبب تكوّن الشبورة المائية وتجنب التواجد تحت اللوحات الإعلانية أو بجانب أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء.

وتوقعت الأرصاد أن تتحسن الأحوال الجوية بداية من الأحد المقبل، حيث تنحصر فرص سقوط الأمطار وتكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وتزداد فترات سطوع الشمس على باقي الأنحاء وتعود درجة الحرارة حول المعدلات الطبيعية.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين الموجودين في المدن المطلة على البحر المتوسط والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء اتخاذ التدابير المناسبة لمجابهة الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.