شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين يعلن استعداد بوتين للوساطة بين مصر وإثيوبيا لحل خلاف سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الكرملين عن استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوسط بين مصر وإثيوبيا، لحل الخلاف المستمر بين البلدين حول سد النهضة.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن بوتين اقترح الوساطة خلال لقائه، أمس الأربعاء، قيادة البلدين، وأكد استعداده لتقديم المساعدة في هذه المسألة إذا طُلب من روسيا ذلك.

وأوضح بيسكوف أن قمة سوتشي الحالية تتيح فرصة جيدة لإجراء لقاءات ثنائية ومحادثات مباشرة حول المسائل التي تثير قلق الجانبين.