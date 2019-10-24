شكرا لقرائتكم خبر عن سمية عسلة: منتدى مسك للإعلام يدعم صناعة المحتوى الهادف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف القاهرة، السبت، منتدى مسك للإعلام برعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تحت عنوان «التحولات الذكية في صناعة الإعلام».

ويهدف منتدى مسك للإعلام الذي يقام بفندق «ريتز كارلتون» في القاهرة، إلى زيادة الوعي لدى الشباب بالتطورات والحلول الإعلامية التي تخدم الفرد والمجتمع، وإطلاع الشباب على فرص العمل في شتى المجالات الإعلامية، وتسريع نقل المهارات والتقنيات المتقدمة في مجالات الإعلام إلى الشباب العربي، والإسهام في تمكين المنطقة العربية من تحقيق الريادة في صناعة المحتوى الإعلامي الهادف، وتحقيق التواصل المثمر بين الشباب المهتمين ورواد الإعلام المشاركين.

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وقالت الإعلامية د. سمية عسلة، إن عالمنا العربي الآن بحاجة شديدة إلى صناعة محتوى هادف يعتمد بشكل رئيسي على المصداقية والإيجابية في التعامل مع تحديات وقضايا العصر بنوع من الحيادية والمهنية في عرض وتقديم القضايا المختلفة، مشيرة إلى أن منتدى مسك للإعلام يدعم صناعة المحتوى الهادف ويسعى لمنح الفرصة للشباب العربي للالتقاء برواد الإعلام والتفاعل معهم، والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في التعامل مع وسائل الإعلام، عبر ما يقدمه من جلسات وورش عمل تواكب التطورات والحلول الإعلامية المطلوبة لتنمية وازدهار المجتمعات العربية، إضافة إلى رفع مستوى الوعي بالفرص والتحولات الذكية لتمكين الشباب العربي المهتم بالإعلام من صناعة محتوى احترافي وإكسابهم الأساليب والتقنيات المتقدمة لتحقيق ذلك.

من جانبه، علق الإعلامي السعودي خالد مجرشي، على مشاركته بالمؤتمر قائلا إن الفعاليات ستسلط الضوء على أنظمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتعرف على الحلول الذكية التي تحرز تقدما وسرعة في مجال الإعلام سواء عبر الجلسات الحوارية أو وورش العمل التي يشملها البرنامج العام للمنتدى، وهو ما يعكس حرص مركز المبادرات في مؤسسة «مسك الخيرية» على ضرورة تثقيف الشباب العاملين بمجال الإعلام وإمدادهم بالمهارات والتقنيات المتقدمة في مختلف المجالات، لا سيما المجال الإعلامي، حيث يوفر المنتدى ورش عمل متقدمة في صناعة المحتوى الإعلامي من شأنها المساهمة في تمكين الشباب من الأساليب المُثلى لاستثمار الفرص المتزايدة في صناعة الإعلام.

واشار إلى أن المنتدى يحتوي على 8 جلسات حوارية يشارك بها 29 متحدثا من 12 دولة، ويتضمن تقديم عروض خاصة لتجارب من الجانب الرقمي، منها عرض تقديمي عن تمكن شاب عشريني من التربع على قمة الانتشار والمشاهدات المليونية على يوتيوب من خلال صناعة محتوى في العلوم بطرق مبتكرة ذكية، كما سيقام عرض آخر بعنوان «كيف تجعل هويتك الشخصية مواكبة للمستقبل»، وذلك بالإضافة إلى مجموعة العروض التي ستقدم في الساحة الاجتماعية وتشمل 10 ورش عمل لمجموعة من الشباب.