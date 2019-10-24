شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: شهادات الاستثمار ذات الجوائز «حلال».. واليانصيب «حرام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن شهادات الاستثمار ذات الجوائز جائزة شرعًا، متابعًا: «بتشتري شهادة بألف جنيه وبتاخدها بعد عشر سنين ألفين جنيه، بتشتري شهادة بألف جنيه وبيكون في نوع من أنواع الحظ أو المسابقة وبتكسب، وده حلال شرعًا».

وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، مساء اليوم الخميس، أن اليانصيب حرام شرعًا، لأنه قمار، وتوجد به مغامرة، موضحًا: «إنت اشتريت تذكرة بألف جنيه ويا أخدتها يا خسرتها، لكن شهادة الاستثمار سواء ذات الجائزة أو العائد المتغير أموالك تظل أساسية كما هي».

وأشار إلى أن السندات البنكية عبارة عن قرض تقترضه الدولة، وهو جائز وحلال.