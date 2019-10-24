شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طالبة صعقًا بعمود كهرباء نتيجة الأمطار في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار لقيت طالبة مصرعها صعقًا بالكهرباء نتيجة ماس كهربائي بعمود إنارة، نتيجة الأمطار، وتم نقل الجثة لمستشفى طوخ المركزي. Advertisements وتلقى محمد خيري، رئيس مجلس مدينة طوخ، بلاغًا من الوحدة المحلية بالعمار الكبرى بمصرع طالبة. وانتقلت الأجهزة التنفيذية وتبين مصرع «دينا م. م .ع- ١٥ سنة»، نتيجة ماس كهربائي، حدث بسبب سقوط الأمطار اليوم بالقرية، نتيجة تركيب كاميرا مراقبة على العمود بمعرفة الأهالي. تم نقل الحالة إلى الوحدة الصحية بالعمار، وتم إبلاغ مدير شبكة الكهرباء بطوخ بذلك لاتخاذ اللازم على الفور، وأخطر مركز الشرطة والمباحث لتحرير محضر بالواقعة وفي انتظار تقرير النيابة.

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