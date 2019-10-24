رئيس منطقة قناة السويس: مصنع لتصدير الزيوت باستثمارات 300 مليون دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، فى اليوم الثانى لفعاليات قمة روسيا -إفريقيا بجلسة آفاق جديدة للتعاون بين روسيا وإفريقيا، والمنعقدة بمدينة سوتشى الروسية برئاسة الرئيسين المصرى عبد الفتاح السيسي، والروسى فلاديمير بوتين.
وقال بيان للمنطقة الإقتصادية إن أهم المحاور الخاصة بالجلسة كانت عن فرص الاستثمار والتنمية أمام الدول الإفريقية فى المناطق الاقتصادية، وتحديدا عرض خاص عن الفرص الاستثمارية فى المنطقة الصناعية الروسية المقامة بشرق بورسعيد فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، متحدثا عن تعاون الهيئة مع مركز الصادرات الروسى فى آليات جذب الشركات الروسية للاستثمار فى المنطقة، والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، حيث أبدت أكثر من 26 شركة روسية رغبتها فى التواجد داخل المنطقة.
وأدار فعاليات الجلسة، نائبة رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، وأندريه سليبنيف الرئيس التنفيذى لمركز الصادرات الروسي، بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة المصري.
وعرض رئيس اقتصادية قناة السويس، بالجلسة فى فعاليات اليوم الثانى للقمة ملامح إنشاء مجمع صناعى فريد من نوعه بالمنطقة الصناعية الروسية المقامة بشرق بورسعيد، حيث سيتمكن كل من المصدرين والموردين من روسيا من إقامة مراكز للإنتاج الخاصة بهم بالقرب من الأسواق الواعدة فى الشرق الأوسط وإفريقيا.
وشهد المهندس يحيى زكي، توقيع اتفاق استثمارى بين إحدى الشركات الروسية لتعبئة وتصنيع الزيوت المحتمل تواجدها بالمنطقة الصناعية الروسية، لإقامة مشروع باستثمارات تقدر بنحو 300 مليون دولار المستهدف تصدير منتجاتها للأسواق الإفريقية.
قمة روسيا -إفريقيا (1)
قمة روسيا -إفريقيا (2)
قمة روسيا -إفريقيا (3)
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