وزير الإنتاج الحربى: تصنيع 2000 أتوبيس كهربائى فى مصر خلال 4 سنوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، أنه سيتم تصنيع 2000 أتوبيس كهربائى خلال 4 سنوات، وسيتم اطلاق أول اتوبيس كهربائى يوم الثلاثاء المقبل.
وكشف العصار، عن أن مصنع الأتوبيسات يتم تجهيزه حالياً، وسيبدأ فى الإنتاج أوائل السنة المقبلة، بالإضافة لمجمع صناعى للسيارات الكهربائية، ومصنع الأتوبيسات المتنقلة بين المدن.
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