شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الإسكندرية تحذر المواطنين من الخروج للشوارع غدا و تجنب البرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت محافظة الاسكندرية بيان مساء اليوم، ناشدت فية المواطنين عدم الخروج إلى الشوارع إلا فى حالة الضرورة، وتجنب البرق، و حذرت المحافظة الاقتراب من الأسوار و الأجسام المعدنية و السكك الحديدية أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

كما حذرت محافظة الإسكندرية الوقوف أسفل البلكونات القديمة و المتهالكة ، و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، و الحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

وأكدت محافظة الإسكندرية على أن وزارة الرى و الموارد المائية، أعلنت الطوارئ ووجهت التحذيرات لمواطنى محافظة الإسكندرية، نتيجة الظواهر الغير عادية وسط حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التى تشهدها معظم محافظات جمهورية مصر العربية لمدة 3 أيام قادمة.

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وأفادت هيئة الأرصاد الجوية بحدوث تغيير مناخى حاد و عنيف بوجود منخفض جوى مدارى عاصف بحوض البحر المتوسط مما يتسبب فى حدوث أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية و السواحل الشمالية و الدلتا بكثافة تتعدى 15 مم و سرعة رياح أكثر من 20 عقدة خلال يومى الجمعة و السبت أكتوبر الجارى.