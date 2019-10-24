خريجو البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى:الدورات شاملة وتؤهل للقيادة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ضحى عبد المنعم، إحدى الفتيات خريجى الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى، أنها شاركت فى حضور منتدى الشباب العربى والإفريقى فى مصر ، وحضرت من السودان للمشاركة فيه ، ومنه حصلت على فرصة للالتحاق بالدفعة الثانية للبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى التابع للإكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب فى مصر.

وأضافت ضحى فى تصريحات لـ "الخليج 365 " ،على هامش احتفالية الاكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب لتخريج دفعة البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الآفريقى، أن مدة الدراسة بالبرنامج 6 أسابيع وكانت مليئة بالنشاط وحصلنا على دورات تدريبية شاملة وهامة تساعد على تنمية المهارات وتفيد فى كيفية أن يكون الشخص قائد فى دولته.

وتابعت ضحى عبد المنعم، أنها استفادت من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى على مستوى بناء الشخصية وكذلك الدراسة الجامعية .

ودعت ضحى الشباب العربى والإفريقى ، بالحرص على الالتحاق بالإكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب والمشاركة فى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى ،وإلا يهدر طاقاته والعمل لتفسه حتى يفيد دولته.

ومن جانبه قال مصطفى إيهاب، أحد الشباب من خريجى الدفعة الثانية للبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقر ، إنه التحق بالبرنامج واستفاد على المستوى الشخصى خاصة وأن دورات البرتامج ساعدت على تطوير طرق التواصل مع الاخرين، وتساهم فى كيفية يكون الانسان قائد فريق وفقا للاستراتيجيات ودون مشاكل من خلال الحوار.

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ومن المقرر أن تنطلق بعد قليل، إحتفالية الاكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب بتخريج الدفعة الثاتية من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى .

يذكر أن فكرة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة قد أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من مدينة شرم الشيخ، كإحدى توصيات منتدى شباب العالم نوفمبر2018، وبدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب في تنفيذها تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019، حيث أن مصر جزء لا يتجزأ من قارة إفريقيا ويربط بينهم أواصر الأخوة. ويهدف البرنامج إلى تجميع الشباب الإفريقي من جميع البلاد بالقارة في برنامج تدريبي واحد باختلاف انتماءاتهم ومعتقداتهم تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام.