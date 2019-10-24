شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: حان الوقت لتسليم مواقع النفط السورية للأكراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة سكاي نيوز فى نبأ عاجل بأن الرئيس الأمريكي ترامب قال في تغريدة على تويتر إنه: ربما حان الوقت لتسليم مواقع النفط السورية للأكراد، ووأضاف ترامب على توتير قال: لن نسمح لداعش بإستعادة السيطرة على حقول النفط في سوريا

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