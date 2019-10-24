موجز6.. السيسى: قمة أفريقيا - روسيا تترجم الإرادة السياسية للزعماء المشاركين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى: قمة أفريقيا - روسيا تترجم الإرادة السياسية للزعماء المشاركين.

فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

اشتباكات بين متظاهرين وأنصار حزب الله وسط العاصمة اللبنانية بيروت

أفادت قناة العربية، فى نبأ عاجل لها، بوقوع اشتباكات بين متظاهرين فى لبنان وأنصار حزب الله وسط بيروت، فيما تحاول قوات الأمن التهدئة وحماية المتظاهرين.

رئيس وزراء إثيوبيا: استمرار عمل اللجنة الثلاثية للوصول إلى حل مرضى

قال رئيس الوزراء الأثيوبى أبى أحمد، على هامش القمة الأفريقية الروسية، إن الحوار البناء بين مصر وإثيوبيا سوف يستمر.

سوبر كورة.. الأهلي يعلن انتهاء أزمة كوليبالى والحصول على 1.4مليون دولار

أعلنت إدارة النادي الأهلي انتهاء أزمة الإيفوارى سليماني كوليبالي لاعب الفريق السابق والنجم الساحلي التونسي الحالى.

السيسى: قمة أفريقيا - روسيا تترجم الإرادة السياسية للزعماء المشاركين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن البيان الختامى للقمة الأفريقية الروسية، يعكس الأولويات المشتركة بين روسيا وأفريقيا، مشيرا إلى أن القمة بحثت قضايا التعاون فى مختلف المجالات بشكل صريح بين الأطراف.

صحف أمريكا تهاجم اردوغان: ديكتاتور ولا يعرف ما يفعله فى سوريا

هاجمت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية ، رئيس تركيا رجب طيب اردوغان، وقالت إنه ديكتاتور لديه أفكار غريبة وطموحات برية بلا قيود، ورجحت الصحيفة أن يخلق غزوه لسوريا مأساة محلية وإقليمية.

نسرين طافش تحتفل بالهالوين بجلسة تصوير مرعبة.. صور وفيديو

بالهالوين من خلال جلسة تصوير جديدة تتناسب مع أجواء الهالوين الذى يتم الاحتفال به هذه الأيام، ونشرت الصور وفيديوهات من جلسة التصوير على حسابها بموقع "انستجرام" معلقة :"شو اكتر فلم رعب حلفتو يمين بعدو ما تشوفو افلام رعب".

مدبولى يستعرض مشروع قانون لإنشاء المُفوضية العليا للتعليم ما قبل الجامعى

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتورة ميرفت الديب، المنسق العام للمجلس الإستشارى لكبار علماء وخبراء مصر، لاستعراض مشروع قانون لإنشاء "المفوضية العليا للتعليم ما قبل الجامعى والتعليم الفنى والتدريب المهنى"، بهدف الارتقاء بالتعليم ما قبل الجامعى، بكافة أنواعه ومراحله، وتحسين مُخرجاته، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالتعليم الجامعى.

طقس الخميس.. أمطار غزيرة ورعدية فى 6 أكتوبر.. فيديو

تشهد ميدنة السادس من أكتوبر، بمحافظة الجيزة، موجة سقوط أمطار غزيرة، يصابحها برق ورعد، ضمن موجة الطقس السئ وحالة عدم استقرار التى سبق أن أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية، لليوم الخميس.

بوتين يعلن عقد القمة الأفريقية - الروسية كل 3 سنوات

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن انعقاد القمة الأفريقية الروسية كل 3 سنوات بالتناوب بين روسيا وإحدى الدول الأفريقية، وعقد مشاورات سنوية لوزراء الخارجية والدول الأفريقية.

شاهد.. لاعب سلة تركى يفتح النار على أردوغان: «هتلر هذا العصر»

شن أنس كانتر لاعب كرة السلة التركى المحترف فى الدورى الأمريكى، هجوما عنيفا ضد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، حيث وصفه بهتلر هذا العصر، وذلك خلال لقاء أجراه عبر فضائية السى إن إن الأمريكية، وبثت منصات تركية معارضة مقاطع منه.

وزير الإنتاج الحربى: تصنيع 2000 أتوبيس كهربائى فى مصر خلال 4 سنوات

أكد الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، أنه سيتم تصنيع 2000 أتوبيس كهربائى خلال 4 سنوات، وسيتم اطلاق أول اتوبيس كهربائى يوم الثلاثاء المقبل.

مليون دولار ثمن موقف سيارة فى هونج كونج

فى واقعة تشكل دليلا بارزا على ارتفاع أسعار العقارات فى هونج كونج، بِيعَ موقف لسيارة فى المدينة مقابل ما يقرب من مليون دولار، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" .

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع مدفوعة بمشتريات أجنبية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 713.637 مليار جنيه.

موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون اليوم والقنوات الناقلة

يستعد فريق الزمالك لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالى فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا والتى من خلالها يحسم الأبيض صعوده لدور المجموعات.

فيديو.. تكدس مرورى بشارع السودان بسبب مياه الأمطار بالجيزة

شهد شارع السودان بالجيزة، اليوم الخميس، تكدسا مروريا، بداية من نزلة كوبرى فيصل، اتجاه جامعة القاهرة، بالإضافة إلى الاتجاه المعاكس، بسبب تراكم مياه

سوبر كورة.. حرمان الأهلي والزمالك من المشاركة معا بمونديال الأندية الجديد

لن يتمكن الأهلي والزمالك من المشاركة معًا في كأس العالم للأندية بالنظام الجديد الذى سينطلق فى نسخة 2021 التى ستقام فى الصين.

أليكس أوكسليد تشامبرلين على رأس التشكيل المثالى لجولة دوري أبطال أوروبا

أليكس أوكسليد-تشامبرلين نجم ليفربول تواجد بالتشكيل المثالى للجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا بعدما سجل هدفين قادا الريدز للفوز على جينك البلجيكى أمس بنتيجة 4/1.

صحف العالم تبرز جرائم "السفاح العثمانى".. كاريكاتير تايمز يفضح استخدام أردوغان الأسلحة المحرمة بـ"الفسفور من البسفور".. ونيوزويك ترصد معاناة الأطفال السوريين من "الكيماوى".. والمدارس تتحول لمراكز إيواء للمشردين

جرائم حرب، وانتهاكات ممتدة وممارسات لا تعرف الإنسانية، بهذا النهج تحرك الدكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان مستمداً في ذلك ما توارثه من وحشية وإرهاب أجداده الذين ارتكبوا سلسلة من المجازر التي لن يغفرها التاريخ.