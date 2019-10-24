شكرا لقرائتكم خبر عن إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة إحياء يوم الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت وزارة الخارجية مساء اليوم الخميس بيوم الأمم المتحدة بإضاءة مبناها بحرفى "UN" بمناسبة إحياء يوم الأمم المتحدة الذى يتوافق مع دخول ميثاق المنظمة حيز النفاذ عام 1945.

وأطلقت الوزارة حملة بهذه المناسبة على صفحاتها الرسمية على موقعى التواصل الاجتماعى فيسبوك وتويتر باللغتين العربية والإنجليزية للتعريف بدور مصر فى الأمم المتحدة من خلال استعراض عضوية مصر الحالية فى اللجان والمجالس المختلفة، والمراكز رفيعة المستوى التى شغلها مصريون داخل المنظمة، بالإضافة إلى المشاركة المصرية فى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.



كما تم تسليط الضوء على إنجازات مصر فى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، ودور مصر فى قيادة جهود أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة من خلال رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي.