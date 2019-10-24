شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية ترفع درجة الاستعداد بمدن القناة والسواحل لمواجهة الطوارىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تم رفع درجة الاستعداد فى مدن السواحل الشمالية ومحافظات الدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، استعدادًا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة غدًا الجمعة وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

وأضاف قاسم ، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أنه تم التشديد على هذه المحافظات بضرورة مراجعة بالوعات الصرف ومخرات السيول والتنسيق بشكل كامل مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات للتأكد من تطهير شبكات الصرف الصحى ورفع كفاءة المعدات المعنية والتأكد من جاهزيتها ووضع جميع المعدات فى حالة تأهب قصوى للتعامل مع أى أمطار غير متوقعة .

وأكد قاسم، أن غرفة عمليات الوزارة ستعمل غدًا بكامل طاقتها وتتابع مع غرف العمليات فى كل المحافظات وخاصة المحافظات التى حذرت الأرصاد من سوء الأحوال الجوية بها، لمواجهة أى طوارئ بشكل فورى.

وكان الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أكد أنه من المنتظر أن تستمر حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية حتى يوم السبت المقبل، على أن تكون ذروتها اليوم الخميس وغدا الجمعة.

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وأكدت هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأنطار تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا ومدن القناة تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء وتكون متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بعدم الخروج غدا الجمعة بقدر الإمكان إلا فى حالة الضرورة القصوى ، للمتواجدين بمحافظات السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء ، حرصا على سلامة المواطنين ومنعا للتكدسات المرورية وأيضا مساعدة الجهات المعنية فى إزالة الكميات المتراكمة من المياه بعد سقوط الأمطار .

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين القيادة بهدوء على الطرق خاصة السريعة للتحكم فى عجلة القيادة من الإنزلاق أثناء سقوط الأمطار ولانخفاض مستوى الرؤية الأفقية فى الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية وتجنب التواجد تحت اللوحات الإعلانية أو بجانب أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء.

ومن المتوقع اعتبارا من يوم الأحد المقبل أن يبدا التحسن فى الأحوال الجوية حيث تنحصر فرص سقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وتزداد فترات سطوع الشمس على باقى الأنحاء وتعود درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية .

وتواصل الهيئة العامة للأرصاد الجوية مناشدة المسئولين خاصة فى المدن المطلة على البحر المتوسط والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط وسيناء اتخاذ التدابير المناسبة لمجابهة الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية .